Masco torna con il nuovo album “Fuori Mood”

“Fuori Mood” è il nuovo album di Masco disponibile su Spotify e tutte le principali piattaforme streaming per Pulsing Rec, distribuito da Artist First

“Fuori Mood” è il primo lavoro discografico di Masco, un album composto da ben quindici brani che mostrano tutta la personalità e la voglia di emergere dell’artista pugliese. Masco riesce a raccontarsi a 360 gradi, passando da brani più leggeri e spensierati a brani super personali e forti, che ci mostrano fragilità e rinascita. Le sue esperienze di vita vengono portate a casa degli ascoltatori, con dei testi tanto specifici quanto enigmatici. “Fuori Mood” è stato prodotto, scritto e arrangiato interamente da Masco, tranne che per “Pioggia Blu” che vede la collaborazione dell’artista francese Nude. Quattro i singoli che avevano anticipato l’album e che hanno portato Masco a sgomitare nella scena, trovando l’attenzione di diverse radio tra le quali Rai Radio 2 Indie che li ha mandati tutti in rotazione. Masco si muove in modo spontaneo tra Hip Hop, R&B, Elettronica e Pop mescolando tanti stili diversi, creando un’atmosfera rara e riconoscibile.

Classe 1993, Marco Mascolo, in arte Masco, nasce e cresce a Foggia. All’età di 17 anni, con lo pseudonimo di “Markomas”, inizia a pubblicare musica da club, prevalentemente Tech House, su varie label, arrivando a firmare per major e collaborare con importanti artisti del settore. Dopo qualche anno sente la necessità di esprimersi al 100%, così inizia a scrivere, comporre e cantare i suoi pezzi. Nel 2021 sente di aver raggiunto la giusta maturità artistica per lanciare questo nuovo progetto, che lo vedrà cimentarsi in un viaggio musicale a 360 gradi. Nella sua musica troverete influenze del suo background House e dei suoi ascolti di vario genere, che si fondono creando un’atmosfera energica ed introspettiva allo stesso tempo. Occupandosi anche delle produzioni, Masco riesce a comunicare a pieno la sua idea artistica, senza paura di cimentarsi in nuove strade, passando da groove elettronici a tracce completamente acustiche.