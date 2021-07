“Ira diamanti” è il nuovo brano degli Smako Acustico

Tornano gli Smako Acustico, longevo trio vicentino art folk, con il singolo Ira Diamanti, un episodio inedito e a sé stante nella carriera della band veneta

Tornano gli Smako Acustico, longevo trio vicentino art folk, con il singolo Ira Diamanti, un episodio inedito e a sé stante nella carriera della band veneta: le caratteristiche trame acustiche e vocali si arricchiscono infatti di sintetizzatori, suoni concreti, riverberi e delay. Il brano esce per Dischi Soviet Studio.

Gli Smako Acustico sono un coro gregoriano mancato, che batte il rock’n roll! Nascono nel 2000 a Creazzo (VI) come band acustica, sperimentando minimalismo e armonizzazione vocale. Nel settembre 2007 la band entra in studio per la produzione del primo album dal titolo Mandorla, mentre nel giugno 2008, con il brano Against the Mirror, vincono il Premio della Critica di Vicenzanetmusic, uno dei maggiori concorsi per band emergenti della provincia. Nel 2014, dopo un cambio di formazione, inizia la collaborazione con Black Nutria Label (Vicenza), che pubblica il loro terzo album in studio, senza titolo, ma detto Battagliero; un disco folk e rock’n roll, con chitarre acustiche ripassate su amplificatori, cassa dritta e tre voci armonizzate che formano un coro unico, elemento fondante della band. Nel 2019 viene pubblicato per l’etichetta Dischi Soviet Studio Il Cartello, quarto album in studio della band. A luglio dello stesso anno Dischi Soviet Studio rilascia il remix di Bob Rage & Peanuke di Min Kyung, brano contenuto nell’ultimo disco.

“Ispirata ad uno dei personaggi più terribili del romanzo Le Belve di Don Winslow, ma consegnata all’inesorabile Berlino Est per questioni private, Ira Diamanti è la donna che dovrai rassicurare, prendendotene cura e temendola allo stesso tempo. Lei ha un potere smisurato che odia con una promessa di crudeltà verso chi manca alla parola data…qualsiasi uomo non sarebbe all’altezza del compito, e se hai appetiti misogini spera solo che non sia armata. Madre premurosa. Perduta nei ricordi. Il suo urlo non lo senti. Sta dando da bere alle piante…e tu sei morto“.

Ascolta IRA DIAMANTI qui: https://backl.ink/147049941

CREDITS

Ira Diamanti è stata registrata e mixata da Matteo Marenduzzo al Soviet Studio di Cittadella (Pd).

Masterizzata da Andrea Bernie De Bernardi all’ Eleven Mastering di Busto Arsizio (Va).

Prodotto da Smako Acustico e Matteo Marenduzzo.

Testi e musiche: Smako Acustico.

Cover singolo Alessandro Colombara, grafica Charles Sacco De Lana.

Foto band Charles Sacco De Lana.

Smako Acustico: Francesco Maria Iposi (Voce, cori, batteria, pianoforte); Mattia Modolo (Voce, cori, chitarra acustica, synth, programmazione); Michele Busato (Voce, cori, chitarra acustica)

https://www.instagram.com/smakoacustico

https://www.facebook.com/smakoacustico