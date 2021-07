I VeiveCura pubblicano il singolo Fuori Città

“Fuori Città” è il nuovo singolo della band siciliana VeiveCura: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme streaming

Torna la musica di VeiveCura e questa volta ci porta “Fuori Città” con il nuovo singolo. La band siciliana, che in passato ci ha abituati a sonorità più calde e malinconiche, adesso ci sorprende regalandoci una canzone dal forte sapore estivo. Allacciate le cinture, alzate il volume, gettate via dal finestrino i brutti pensieri e perdetevi in questa nuova stagione dell’amore.

Con l’uscita del singolo Mantra Rosso, VeiveCura inizia una speciale collaborazione con la Cioccolateria Sabadì, grazie alla quale la band modicana distribuisce la propria musica tramite la barretta di cioccolato “Volersi Bene”. All’interno della confezione un codice download permette di scaricare, oltre alla canzone Mantra Rosso, anche i tre singoli pubblicati nel 2021 per Hummingbird Muzik che andranno a comporre l’album “Volersi Bene” in uscita a fine anno: Bipolare, Generiche Domande e la stessa Fuori Città.

Le date estive di VeiveCura al momento confermate sono quelle del 22 Luglio al Perditempo di Barcellona P.G. e del 13 Agosto al Patapata di Sampieri, il calendario è in aggiornamento.

ascolta Fuori Città su Spotify