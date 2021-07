L’ex fonderia Lem passa alla coop dei dipendenti

L’ex fonderia Lem diventa di proprietà della coop dei dipendenti: aggiudicato alla neonata Reno Fonderie, con diciotto soci, il compendio aziendale

Legacoop Bologna esprime la propria soddisfazione per l’esito dell’asta per la vendita delle ex fonderie Lem di Alto Reno Terme, che si è svolta oggi al Tribunale di Bologna, che ha visto l’aggiudicazione del compendio aziendale alla cooperativa Reno Fonderie, costituita da 18 lavoratori della società fallita.

Legacoop Bologna, insieme agli strumenti finanziari del sistema cooperativo, Coopfond e CFI, è stata e sarà al fianco dei coraggiosi lavoratori protagonisti di questa iniziativa e auspica che venga raggiunto l’ambizioso obiettivo del rilancio di una attività che ha valore per il territorio e la filiera.

Legacoop Bologna esprime, inoltre, l’auspicio che le istituzioni prestino attenzione e supporto allo sviluppo del progetto di rilancio di un presidio strategico del territorio, che attraverso investimenti volti all’innovazione ed alla sostenibilità dei processi produttivi mira a salvaguardare capacità produttiva ed occupazione.