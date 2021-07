Teatri di Pietra al via all’Anfiteatro romano di Sutri

Teatri di Pietra in programma dall’8 luglio al 5 agosto: su il sipario sulla rassegna di danza, teatro e musica all’Anfiteatro romano di Sutri

Teatri di Pietra, al via la XIX edizione. Torna a Sutri, dall’8 luglio al 5 agosto, la grande cultura della storica rassegna che unisce teatro, musica e danza.

La manifestazione, con la direzione artistica del Maestro Aurelio Gatti, è a cura di Pentagono Produzioni, in collaborazione con il Comune di Sutri, il patrocinio del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, la Regione Lazio, la Rete nazionale dei Teatri di Pietra e la Fondazione Carivit.

Quest’anno, inoltre, sarà Capofila della Rete dei Teatri di Pietra che coinvolge più di sedici siti archeologici e monumentali in cinque regioni per oltre cento manifestazioni.

La prestigiosa iniziativa, come sempre, sarà ospitata nello straordinario anfiteatro romano di Sutri, con l’obiettivo di valorizzare i teatri antichi ed i siti monumentali attraverso lo spettacolo dal vivo, in un progetto sinergico tra più soggetti che danno vita a performance di elevato spessore tra danza, musica e teatro che si fondono con l’archeologia ed il paesaggio.

Il sipario di Teatri di Pietra si aprirà, giovedì 8 luglio alle 21, con “DANTE/ ENEA il viaggio”, da Dante, Virgilio, Caproni.

Drammaturgia di Sebastiano Tringali, regia e coreografia Aurelio Gatti musiche Marco Schiavoni.

“L’accostamento tra la Divina Commedia e l’Eneide è un fatto evidente. L’Eneide di Virgilio è certamente il principale modello a cui Dante fa riferimento, sia per quanto riguarda il viaggio negli Inferi che per la figura del poeta scelto da Dante come guida, Virgilio. Per Dante ed Enea l’esilio rappresenta un topos letterario, immersi in un’esistenza, come quella terrena, che è provvisoria e mutevole”.

Un originale ensamble , capitanato dall’attore Sebastiano Tringali, che compone e scompone le vicende, i personaggi e le storie del Viaggio per indicare infine nella poesia, attraverso il teatro, un potente strumento per guardare al futuro.

Sabato 10 luglio, invece, il primo appuntamento all’insegna della danza con un classico, i Carmina Burana, a firma del coreografo Tuccio Rigano che esprime, attraverso il colore e gli umori del capolavoro musicale di Karl Orff, la straordinaria tensione alla vita e alla bellezza.

PROGRAMMA

gio 8 lug 21

Mda Produzioni Danza/ La Rotta di Enea

DANTE/ ENEA il viaggio

da Dante, Virgilio, Caproni drammaturgia di Sebastiano Tringali regia e coreografia Aurelio Gatti musiche Marco Schiavoni

con Valeria Busdraghi, Carlotta Bruni, Elisa Carta Carosi, Lucia Cinquegrana, Arianna Di Palma, Matteo Gentiluomo, Claudia Morello e Sebastiano Tringali

Art Dance Theatresab 10 lug 21

CARMINA BURANA

Musica di Karl Orff Coreografia di Tuccio Rigano

con Annamaria Perilli – Sara D’Ambrosio, Armand Zazani,Francesco Zappalà, Filippo Sartorelli Arianna Marinelli , Lucrezia Anselmi, Giulia Orofino, Margherita Marcoccia

Teatro Stabile dei Giovanigio 15 lug 21

ISTANBUL 2011

di e regia Piermarco Venditti

con Elisabetta Carta, Ornella Cerro, Piermarco Venditti

Teatro Belli di Antonio Salinesven 16 lug 21

IL SOGNO DI IPAZIA

di Massimo Vincenzi

regia Carlo Emilio Lerici

voce fuori campo di Stefano Molinari – musiche di Francesco Verdinelli con Francesca Bianco

dom 18 lug 21

Bottega del Pane

ORESTEA_agamennone+coefore

da Eschilo

adattamento e regia Cinzia Maccagnano

maschere Luna Marongiu

graphic motion designer Simone Memè

con Marta Cirello,Raffaele Gangale, Dario Garofalo, Cinzia Maccagnano,

Luna Marongiu, Cristina Putignano

gio 22 lug 21

Torino Spettacoli

TUTTA COLPA DI PLAUTO!

da Tito Maccio Plauto, di Girolamo Angione e Gian Mesturino regia Girolamo Angione

coreografie Gianni Mancini con Elia Tedesco , Simone Moretto, Greta Malengo

ven 23 lug 21

TTR – il Teatro di Tato Russo

LUPUS IN FABULA

da Esopo e Fedro drammaturgia Tato Russo

con Chiara Meschini e Luisa Stagni

sab 24 lug 21

La Fabbrica dell’Attore-Teatro Vascello

OVIDIO HEROIDES VS METAMORPHOSYS

testi tratti dalle Heroides di Ovidio

con Manuela Kustermann e Cinzia Merlin al pianoforte

dom 25 lug 21

Orchestra Sinfonica Santa Croce

J.S.BACH Concerto per 2 violini, archi e basso continuo in re minore (BWV 1043) MICHAEL HAYDN Requiem in do minore MH 155 per soli, coro e orchestra Solisti: Corrado Stocchi e Federico Monti, violini solista

Laura Felice, soprano – Nicoleta Turliu , contralto Antonio Sapio, tenore – Roberto Curioni, basso

Cori: Cantar gli affetti, Rosa Proserpio e Clarae Domine direttore Arman Azemoon

mer 28 lug 21

produzione Xenia

VERSUS DANTE

DISCESA NELLA COMMEDIA DANTESCA

con Agnese Ciaffei, Giacomo De Rose, Carlo Ricci e Carlotta Sfolgori regia Paolo Pasquini

ven 30 lug 21

PICCOLA ORCHESTRA MARMEDITERRA

8 VENTI E INFINITI CANTI

ETNO JAZZ MEDITERRANEO

direzione e composizione Vincenzo De Filippo

Marios Panteliadis : pianoforte, Sara Gentile: violoncello, Saverio Frullani : hang drum,

Luca Cipriano: clarinetti, Andrea Filippucci: chitarra, Stefano Napoli: contrabbasso, Giovanni Campanella: batteria, Paolo Monaldi: percussioni

sab 31 lug e dom 1 ago 21

MORE THAN GOSPEL

SOUL ODISSEY

Concerto per coro e solisti, Soul e R&B

direzione e arrangiamenti Vincenzo De Filippo

pianoforte: Lucio Perotti, chitarra: Fabrizio Guarino, basso: Pierpaolo Ranieri, sax soprano:

Biagio Orlandi, sax alto: Alessandro Tomei, sax tenore:Claudio Giusti, sax baritono: Stefano Preziosi

cori: MORE THAN GOSPEL – SUTRI GOSPEL CHOIR

mar 3 ago 21

Tusciae20

AMOR CHE TUTTO MOVE

OMAGGIO A DANTE

di e con Giuseppe Rescifina

musiche a cura di Giancarlo Necciari

movimenti di Alessandra Ragonesi

gio 5 ago 21

Teatro della Città

PROCESSO A MEDEA

di e regia Maria Letizia Compatangelo

con Elena Bucci

Con il Patrocinio

MIBACT – Ministero per i Beni, le Attività Culturali e per il Turismo

Regione Lazio

In collaborazione

Comune di Sutri

Area archeologica di Sutri Via Cassia (Sutri/Viterbo)

Inizio spettacoli: 21 INGRESSO REGOLATO DA NORMATIVA, PREVENZIONE E GESTIONE COVID 19

Ingresso 12 euro

Ridotto 10 euro: convenzionati/associazioni/studenti

Info & Prenotazioni:

teatridipietra@gmail.com / whatsapp 351 907 2781

FB teatridipietra / teatridipietra.blogspot.it/

biglietti online: www.liveticket.it