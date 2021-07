Sheddy torna con “Due sconosciuti in un bar”

“Due sconosciuti in un bar” è il singolo che segna il ritorno sulla scena musicale di Sheddy: il brano è online sulle piattaforme streaming

Sheddy torna a distanza di un anno dall’ultima pubblicazione con il suo nuovo singolo “Due Sconosciuti in un Bar”, disponibile su tutti i digital stores, Spotify e prestissimo anche su Youtube con il video ufficiale da non perdere.

“Due Sconosciuti in un Bar”, uscito su Air Music Records del produttore italiano Simone Rossi e distribuito da Believe Italia, è un brano caratterizzato da sonorità pop, che determinano una svolta importante per l’artista che proviene da un percorso fortemente legato al Rap.

ASCOLTA SU SPOTIFY

https://spoti.fi/35vTiKr

Sheddy, originario di Perugia, nutre sin da giovanissimo un grande amore verso la musica e tra i suoi singoli risaltano diverse collaborazioni con artisti della scena Rap/Hip Hop.

Ad oggi vanta numerosi live e si è fatto conoscere grazie anche ai suoi energici opening act per Gemitaiz, Flaminio Maphia, Moreno, Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Rancore e Rkomi.

“Due Sconosciuti in un Bar” presenta un sound molto estivo in cui risaltano le chitarre che accompagnano la tematica amorosa trattata dall’artista, attraverso un mood decisamente brillante e radiofonico.

Il nuovo singolo racconta di un inaspettato incontro tra due giovani sconosciuti in un bar. Attraverso questa semplice immagine spesso vissuta nella quotidianità di ogni individuo, prevalgono in questo caso diverse sfumature ed emozioni, tra cui il cambiamento imminente di entrambi i protagonisti dopo essersi scambiati i loro primi sguardi.

I due soggetti non si parlano, evitano di avvicinarsi e restano su una falsa scia di interesse in cui permane esclusivamente il mistero attorno ad essi.

Crescita, poliedricità e continua ricerca sono gli elementi che valorizzano il progetto di Sheddy pronto per coinvolgere e sorprendere più che mai il pubblico.

Siamo pronti per sognare e cantare ininterrottamente con la sua “Due Sconosciuti in un Bar”, in attesa di scoprire i suoi numerosi progetti in serbo!