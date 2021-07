Previsioni meteo 8 luglio 2021: ultime ore con il caldo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 8 luglio 2021: il caldo africano abbandonerà gradualmente l’Italia, piogge e temporali sulle regioni del Nord e del Centro

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia che è ancora alle prese con un’intensa ondata di caldo e afa causata da un robusto campo di alta pressione di matrice nordafricana. Nella giornata di oggi però il tempo cambierà drasticamente con il passare delle ore a partire dalle regioni del Nord, dove avremo piogge e temporali che potranno interessare anche parte del Centro. Farà ancora caldo invece al Sud, con diverse città da bollino arancione, come rileva l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. In alcune aree si potranno anche superare i +40°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS entro domenica il grande caldo lascerà anche le regioni del Sud Italia, ma il break potrebbe avere breve durata. Nel corso della prossima settimana infatti si intravede una nuova rimonta dell’anticiclone nordafricano con una possibile ondata di caldo e afa a metà settimana, seguita da un peggioramento del tempo. Considerata la distanza temporale, serviranno però ulteriori conferme.

Intanto per oggi, giovedì 8 luglio 2021, al Nord Italia maltempo in arrivo: al mattino nuvolosità diffusa con qualche precipitazione sulle regioni del nord-ovest. Peggiora nel corso delle ore pomeridiane con temporali diffusi, anche di forte intensità. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con rovesci e temporali diffusi. Fenomeni in esaurimento nella notte.

Giornata incerta sulle regioni centrali: al mattino prevalenza di nuvolosità irregolare, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio qualche rovescio tra Toscana, Umbria e Abruzzo, cieli ancora coperti altrove. In serata tempo più stabile con cieli in graduale rasserenamento a partire dalle regioni tirreniche.

In Toscana nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Poche variazioni al pomeriggio quando però saranno possibili locali piogge sulle zone interne. Maggiori schiarite dalla serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli sereni sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, nuvoloso con qualche pioggia sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche addensamento in più tra Campania e Molise. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo stabile per tutta la giornata sulla regione con cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite.

Temperature minime stabili o in rialzo; massime in lieve calo al Nord, ed in lieve aumento altrove.

