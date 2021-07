L’alimentatore è il nuovo romanzo di Manuela Villa

Manuela Villa alla Rassegna Letteraria “Letture con le Stelle al Coppedè” presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo “L’alimentatore”

Manuela Villa aprirà ufficialmente le porte della prima Rassegna Letteraria “Letture con le Stelle al Coppedè”, l’esclusivo evento di presentazione co-organizzato da Armando Curcio Editore e dai gestori dell’Hotel Coppedè nel cuore dell’omonimo quartiere romano. L’appuntamento è il 9 luglio alle ore 19.00 nella suggestiva cornice della Terrazza dell’Hotel Coppedè per presentare l’ultimo romanzo della Villa, L’alimentatore.

L’artista romana, classe 1966, è stata di recentissima uscita in libreria (3 giugno) con Armando Curcio Editore. Il nuovo romanzo della Villa, L’alimentatore, è una favola sulle conseguenze dell’amore portato agli estremi della sopportazione umana; il racconto di chi subisce violenza mentale e fisica; la storia di un abisso interiore, dove ci si addentra con troppa facilità finendo per perdercisi dentro. Solo chi è protagonista di questa discesa nel baratro di un amore-non-amore può trovare la forza, e la chiave, per poterne uscire, “libero” e “nuovo”.

L’alimentatore di Manuela Villa inaugura così questa nuova rassegna letteraria sotto (e con) le stelle, in una location esclusiva e particolareggiata, per ribadire ancora una volta il messaggio che la cultura della letteratura e della lettura è un tassello fondamentale per una società sana.

L’evento sarà ripreso e trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Armando Curcio Editore.