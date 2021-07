Cuore: il prediabete aumenta il rischio di MACE

I pazienti con prediabete hanno un rischio più elevato di eventi cardiovascolari avversi maggiori (MACE) secondo un nuovo studio

I pazienti con prediabete hanno un rischio elevato di eventi cardiovascolari avversi maggiori (MACE). È quanto suggeriscono i risultati di un ampio studio retrospettivo presentato all’American College of Cardiology 2021 (ACC.21).

In particolare. le persone con prediabete coinvolte nel studio avevano probabilità significativamente maggiori di subire un attacco di cuore, un ictus o un altro MACE rispetto a coloro che avevano normali livelli glicemici, ha detto Adrian Michel, residente in medicina interna al Beaumont Health di Royal Oak.

«In generale, tendiamo a trattare il prediabete come un grosso problema. Ma abbiamo scoperto che il prediabete stesso può aumentare significativamente la possibilità di avere un grave evento cardiovascolare, anche se non progredisce mai fino ad avere il diabete» ha aggiunto.

Studio retrospettivo su quasi 26mila pazienti

Questo studio retrospettivo a centro singolo ha incluso i dati di 25.829 pazienti trattati all’interno del Beaumont Health System nel Michigan tra il 2006 e il 2020. I pazienti sono stati quindi suddivisi nel gruppo prediabete o di controllo in base ad almeno due livelli di A1C a distanza di cinque anni; il gruppo di controllo includeva pazienti che hanno mantenuto un’emoglobina A1C normale durante lo studio.

Un totale di 12.691 e 13.138 pazienti sono stati inclusi rispettivamente nei gruppi prediabete e di controllo. I partecipanti avevano un’età compresa tra 18 e 104 anni. Tutti i pazienti sono stati seguiti per il periodo di studio di 14 anni e i ricercatori hanno utilizzato la classificazione internazionale dei codici delle malattie o dei codici diagnostici per determinare se si fosse verificato un MACE.

La relazione tra prediabete ed eventi era più forte tra i maschi, i non caucasici e le persone con una storia familiare di malattie cardiovascolari o fattori di rischio personali per malattie cardiache. Le persone in sovrappeso avevano i più alti tassi di eventi cardiovascolari tra tutti i pazienti, anche superiori di quelli che erano obesi, il che è qualcosa che secondo Michel deve essere studiato ulteriormente.

Rischio superiore anche dopo normalizzazione dei livelli glicemici

Questo studio ha rivelato che MACE si sono verificati nel 18% delle persone con prediabete rispetto all’11% delle persone con normali livelli glicemici in una media di cinque anni di follow-up. La relazione tra livelli iperglicemici nel sangue ed eventi cardiovascolari è rimasta significativa anche dopo aver preso in considerazione altri fattori che avrebbero potuto avere un ruolo, come età, genere, indice di massa corporea, pressione arteriosa, colesterolo, apnea notturna, fumo e malattia delle arterie periferiche.

Il tasso più alto di MACE è stato visto nei pazienti con diabete (23%), che è un fattore di rischio ben noto per gli esiti cardiovascolari avversi.

Michel ha osservato che un altro studio del suo gruppo aveva dimostrato che il rischio cardiovascolare era rimasto elevato anche nei pazienti prediabetici che avevano normalizzato i loro livelli di glucosio nel sangue. Considerando questo, ha detto, «penso che dobbiamo davvero concentrarci sulla prevenzione, perfino entrando n primo luogo nel range prediabetico».

Di particolare preoccupazione è stata infatti la scoperta che – anche quando i pazienti nel gruppo prediabete sono stati in grado di riportare il livello di glicemia alla normalità – il rischio di avere un evento cardiovascolare era ancora piuttosto alto. Gli eventi si sono verificati in poco più del 10,5% di questi pazienti rispetto al 6% di quelli senza diabete o prediabete.

«Anche se i livelli di zucchero nel sangue erano tornati alla normalità, non era davvero cambiato il loro rischio più elevato di avere un evento: quindi prevenire il prediabete dall’inizio potrebbe essere l’approccio migliore» ha ribadito Michel.

Questo potrebbe essere un compito difficile, ha riconosciuto, e il modo migliore per gestire i pazienti una volta che hanno prediabete (condizione in cui la quantità media di glucosio nel sangue è alta ma non abbastanza da essere diagnosticata come diabete di tipo 2) rimane poco chiaro. Secondo l’American Diabetes Association, si sospetta un prediabete con un A1C compreso tra 5,7-6,4%, glicemia a digiuno di 100-125 mg/dl o un test di tolleranza al glucosio orale di 140-199 mg/dl.

Infiammazione ritenuta alla base dei danni vascolari

Sono necessari ulteriori studi per determinare se un approccio conservativo debba essere usato per cercare di prevenire la progressione al diabete o se debba essere applicato un trattamento più aggressivo per normalizzare i livelli di glucosio con l’obiettivo finale di migliorare gli esiti del paziente, ha detto.

In ogni caso, ha specificato, questi risultati dovrebbero servire da campanello d’allarme sia per i medici che per i pazienti per cercare innanzitutto di prevenire il prediabete in primo luogo. «Invece di prevenire il diabete, dobbiamo spostare l’attenzione e prevenire il prediabete».

«Sulla base dei nostri dati, il prediabete ha quasi raddoppiato la possibilità di 1 MACE, che rappresenta 1 decesso su 4 negli Stati Uniti» ha affermato Michel. «Come medici, dobbiamo dedicare più tempo a istruire i nostri pazienti sul rischio legato a livelli elevati di glucosio nel sangue e su cosa significhi per la salute del loro cuore e considerare di iniziare i farmaci molto prima o in modo più aggressivo e fare counseling sulla modifica dei fattori di rischio, compresi i consigli sull’esercizio fisico e l’adozione di una dieta sana».

Riguardo a cosa possa spiegare il maggior rischio di MACE nei pazienti con prediabete, Michel ha indicato i processi infiammatori stimolati dalla condizione, facendo notare che alcuni dei biomarcatori infiammatori elevati nel diabete hanno anche dimostrato di essere più alti nel prediabete. Le infiammazioni all’interno dei vasi provocano danni ai vasi del corpo, al loro restringimento e infine lesioni cardiovascolari, ha affermato.

I risultati dello studio sono un importante promemoria per gli adulti di conoscere i loro valori di glicemia, soprattutto perché il prediabete di solito non ha sintomi. Sono necessarie ulteriori ricerche per convalidare questi risultati.