Come Back è la nuova canzone di Mono Band

Disponibile in rotazione radiofonica, su YouTube e in tutti i Digital Stores “Come Back”, il nuovo singolo e videoclip di MONO BAND

Sono tornati ! E si propongono ripartendo da dove ci avevano lasciati , con il fantastico sound degli 80’s che da sempre li ha contraddistinti . In “Come Back ”le tastiere suonano come le mitiche DX7 Yamaha e Korg POLY 800, il rullante sembra quello della Simmons e il Sequencer batte costante lo scandire di un’ epoca e di un’atmosfera ricca di passione per la Dance anni 80. Anche la costruzione del brano e degli arrangiamenti seguono con attenzione scrupolosa questa mitica tendenza. Le linee vocali dal classico sapore retro’ nella strofa e un accattivante ritornello fanno il resto e ci riportano a “sognare’’ la bellissima atmosfera di quei fantastici anni, mentre il tutto viene confezionato con attente sonorita’ piu’ moderne ed attuali. L’italo Disco con brani come “ Come Back” torna prepotentemente alla ribalta internazionale Back to future, con MONO BAND !

MONO BAND BREVE BIO

All’inizio degli anni 80 le piste delle discoteche di tutto il mondo si riempivano sulle note vibranti della “Italo Disco” e così Renato “ Rene’ “ D’Herin e Davide Pighetti , amici d’infanzia, decidono di formare un gruppo che proponesse quelle stesse sonorità. Nasce così la MONO BAND. Nel 1983 escono con il loro primo singolo “GHOST TOWN” ed è subito un successo internazionale . Poco più di un anno dopo incidono il loro secondo brano dal titolo “MR. CRUSOE” che ottiene un caloroso riscontro da parte di pubblico e critica.I brani della MONO BAND vengono ripresi e remixati dai piu’ famosi DJ e Producer anche d’oltreoceano. Questo rinnovato interesse spinge i due vecchi amici a cimentarsi in una nuova produzione. “COME BACK”, un brano nuovo e accattivante. MONO BAND è pronta per nuove sfide internazionali !