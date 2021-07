Vyola online con il singolo Baciami Baciami

Vyola online con “Baciami Baciami”: il brano è uscito su tutte le piattaforme digitali ed è corredato da videoclip musicale su YouTube

In rotazione radiofonica “Baciami baciami”, il nuovo singolo di Vyola, già sulle piattaforme digitali. Baciami baciami è un brano autobiografico nel quale possiamo rintracciare almeno due chiavi di lettura. Infatti, se da un lato è certamente un brano introspettivo, dall’altro è possibile scorgere una tematica sociale attuale come quella del “narcisismo patologico”.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Ho scritto BACIAMI BACIAMI in un momento di sconforto emotivo, sentendo la necessità di esternare il mio stato d’animo. Stessa cosa per il videoclip, a lungo pensato, che racconta la storia di una donna “a metà” che non vuole guardare in faccia la realtà, celandosi appunto dietro ad una maschera. La scelta degli acrobati aerei simboleggia un vissuto tra “alti e bassi” in questa continua partita chiamata vita. Le atmosfere “dance” contrastano il testo, rendendolo più leggero».

Ascolta il brano su Spotify

Biografia

Vyola ha iniziato ad amare la musica da piccolissima e ha cercato di fare più gavetta possibile, soprattutto concorsi, e, ovviamente, ha studiato per anni. Nel 2011, apre un concerto, nel quale viene scelta come corista da / e per Jenny B. per il suo tour “Esta soy yo”. Esperienza che le è servita moltissimo e l’ha stimolata ancora di più. Continua a partecipare a trasmissioni televisive, sia regionali che nazionali, ma sempre come interprete, fino a quando non sente il bisogno di fare un passo in più. Si iscrive in Siae, perchè decide di mettere nero su bianco i suoi pensieri. E così iniziano a nascere i suoi brani. Il primo è proprio ” Baciami Baciami”, ovviamente autobiografico, che attraversa una tematica sociale come il narcisismo patologico. O, chi vuole, ci può anche soltanto vedere la storia di un amore andato male. Lei e i suoi co-autori hanno fatto la scelta di contrastare il significato del brano con un arrangiamento dance-elettronico.