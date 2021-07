Veronica Ventavoli online con Gesso o Matita

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “Gesso o Matita”, il nuovo singolo di Vernoca Ventavoli terza a Sanremo Giovani 2005

Disponibile online e in rotazione nelle radio italiane Gesso o Matita, il nuovo singolo di Veronica Ventavoli. L’artista toscana, che fu terza a Sanremo Giovani 2005, si presenta con un singolo indie/pop molto radiofonico, in linea con sue ultime produzioni e correlato da un video lyrics che lascia totale spazio al testo. Gli autori del brano sono Andrea e Paolo Amati (Amati Bros) per la APbeat edizioni musicali.

Veronica inizia a cantare all’età di 15 anni collaborando con diverse agenzie di spettacolo e associazioni musicali, in veste di solista o all’interno di formazioni pop/rock. Ha partecipato a svariati programmi televisivi su reti regionali e nazionali (ospite fissa di “Vivere Meglio” 2003-2004 su Rete4, di cui era anche interprete della sigla) e a concorsi, forte di un’ottima presenza scenica e di una voce potente e molto espressiva.

Nel 2000 diventa la voce degli Ultraviolet, band electro pop con la quale registra un disco con la Warner.

Nel 2004, conclusa l’esperienza con gli Ultraviolet, partecipa come solista all’Accademia della Canzone di Sanremo, e vincendola acquisisce il diritto a partecipare al FESTIVAL DI SANREMO 2005 nella categoria Giovani, firmando contemporaneamente un contratto con la Universal. Alla kermesse sanremese presenta il brano L’immaginario, con il quale si classifica al 3° posto.

A tale esperienza, nel 2006, ha fatto seguito l’uscita dell’album L’amore è semplice, per Platinum Studio/Universal e la partecipazione a numerose serate musicali organizzate da radio e televisioni tra cui Rai, Mediaset, Video Italia, Odeon TV, RTL 102,5 e Radio Italia Network.

Nel 2009 e nel 2010, con la produzione di Antonio Ianni, incide i singoli “Ma l’amore che cos’è?” e “L’amore si deve imparare”, che superano le preselezioni per il Festival di Sanremo senza però riuscire ad accedere alle serate finali. Successivamente si dedica al completamento degli studi universitari e ad un Master in Giornalismo, concedendosi di tanto qualche ospitata e qualche concerto col progetto Acusticanto Project Live.

Nel 2017 torna alla discografia originale con un nuovo singolo intitolato SENZA DI TE, seguito da ETERNO MOVIMENTO e da FRANCESCO ORA LO SA, singolo molto programmato anche da importanti network nazionali.

Ascolta il brano: https://www.youtube.com/watch?v=SLfgg8VhlCk