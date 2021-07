Stefano Colli duetta con Iskra in “Mozambico”

Stefano Colli feat. Iskra online con il nuovo singolo “Mozambico”, accompagnato da un divertente video ideato e realizzato da Carlo Montanari

Secondo estratto da “Aquiloni” album di esordio di Stefano Colli, arriva in radio il nuovo singolo “Mozambico”, accompagnato da un divertente video (https://youtu.be/T6WOO8S2KL0) ideato e realizzato da Carlo Montanari, omaggio al mondo della cinematografia e alle arti dello spettacolo, ambito tanto caro al cantautore bolognese, attraverso la selezione di alcune tra le scene di ballo più iconiche della storia del cinema: dal famoso ballo tra Uma Thurman e John Travolta nel film “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino, fino all’indimenticabile tip tap sotto le stelle di Emma Stone e Ryan Gosling nel pluripremiato “La La Land”, senza dimenticare naturalmente i grandi musical come “Grease”, “Flashdance”, “A Chorus Line” e tantissimi altri.

“Mozambico”, che si avvale della partecipazione della storica vocalist di Lucio Dalla, Iskra Menarini, è un brano leggero, un viaggio estroso e colorato tra libertà ritrovate, amori “social” e sentimenti contrastanti. Un brano elettronico latin-pop-dance contaminato con strumenti acustici, che racconta la storia di un’estate.

Tutto l’album “Aquiloni” è stato prodotto e arrangiato da Giancarlo Di Maria; si tratta di un lavoro ampio che arriva dopo l’uscita dei singoli “Crudele” e “Guarda la notte” e dopo le esperienze televisive del Festival di Castrocaro (RAI 1) e di The Voice of Italy (RAI 2 nel Team di Gigi D’Alessio). Si compone di nove tracce che includono sette pezzi inediti, una cover del brano “La lettera che non scriverò mai”, portato al successo da Fiorella Mannoia, e un prologo introduttivo, recitato dal noto attore italiano Ivano Marescotti. Il sincretismo artistico di tutta l’opera rispecchia proprio la poliedricità di Stefano, una ricerca che si concretizza in un lavoro pluriartistico, che unisce letteratura, musica, teatro, arti visive, disponibile dal 5 Febbraio 2021, sia in formato digitale sia fisico, con un booklet interamente illustrato da Patrik Fongarolli Frizzera, noto per il suo progetto artistico “Il lato fresco del cuscino”. Il progetto si arricchisce della preziosa collaborazione di Giò Di Tonno, nel brano “Indispensabile”, di Iskra Menarini in “Mozambico” e di Rebecca Pecoriello nel singolo di lancio “Aquiloni”, di cui la cantante pescarese è anche autrice.

