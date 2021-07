Saucony lancia la nuova collezione Kids

Saucony presenta la nuova co llezione kids: comodità e stile anche per i più piccoli. Versione con lacci, doppio strappo o mono-strappo

La linea kids di Saucony Originals si riconferma essere molto amata da tutti. I genitori trovano un’ampia gamma di modelli comodi, leggeri e resistenti ideale per il comfort dei più piccoli, i bambini colore e tanta praticità. Ogni proposta è disponibile in versione stringata, con velcro singolo o doppio per essere adatta a tutti i tipi di età. Ogni modello ha inoltre una soletta interna anatomica estraibile e flessibile pensata per accompagnare la camminata del bambino e un rivestimento interno sottoposto a un trattamento antimicrobico per ridurre la proliferazione dei batteri.

A queste importanti caratteristiche strutturali si aggiunge un ventaglio colori pressoché infinito tra cui i piccoli potranno attingere e dare libero sfogo alla propria fantasia. I codici stilistici riprendono esattamente i modelli degli adulti. Ecco quindi Jazz O’, Shadow O’ e Jazz Court bestseller della linea adulto, tingersi di mille varianti di rosa, viola, lilla, fucsia per le bambine e di colori più accesi come verde, blu, arancione e rosso per i bimbi.