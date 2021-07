Sangiovanni Summer Tour: le date e le info biglietti

Annunciate le date del Sangiovanni Summer Tour che porterà il cantante di Amici 20 in giro per l’Italia: si parte dall’Oversound Music Festival di Lecce

Sangiovanni ha annunciato le date del suo primo Summer Tour! Un’occasione da non perdere per godersi dal vivo il colorato mondo del cantante dei record, che ha da poco festeggiato il doppio disco di platino per il suo EP d’esordio.

Ecco le date del Sangiovanni Summer Tour

23 agosto LECCE Oversound Music Festival – Piazza Libertini

26 agosto PALMANOVA – Estate di Stelle – Piazza Grande

30 agosto LUGANO – Longlake Festival – Piazza Manzoni

2 settembre BRESCIA – Piazza della Loggia

3 settembre GENOVA – Rassegna Porto Antico – Arena del Mare

7 settembre VICENZA in Festival – Piazza dei Signori

15 settembre TAORMINA – Teatro Antico

I biglietti per le date estive del tour sono disponibili online e nelle prevendite abituali a partire da oggi.



Sangiovanni re dei record

Diciotto anni, un amore sconfinato per la musica, una pioggia di certificazioni platino e oro (EP “Sangiovanni” doppio disco di platino, “Malibu” triplo disco di platino, “Lady” triplo disco di platino, “Tutta la notte” disco di platino, “Guccy bag” disco d’oro, “Hype” disco d’oro) e oltre centosessanta milioni di streaming su Spotify che lo consacrano come la nuova popstar della musica italiana.

“Sangiovanni”, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è il disco più venduto del 2021 nella prima settimana e MALIBU è il singolo più venduto del 2021 nella prima settimana.

Nell’EP ha collaborato con i più interessanti produttori della scena, come DRD in “Malibu”, Zef in “Hype”, Bias in “Tutta la notte” insieme a DRD e “Guccy bag” e i Cosmpohonix nella cover “Maledetta Primavera”, interpretata ad Amici dove è stato finalista e vincitore del Premio Tim della Critica, il Premio Siae e il Premio delle Radio per “Malibu”.