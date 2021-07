Quel che di vero c’è è il nuovo singolo di Kevin Peci

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “Quel che di vero c’è”, il nuovo singolo di Kevin Peci prodotto e mixato da Walter Babbini

https://spoti.fi/3wfwKtf

Un brano dal sound internazionale che si unisce ad una scrittura pop introspettiva, questo è il mix che caratterizza il nuovo singolo dell’artista romano classe ’95; scritto nel periodo più singolare della nostra esistenza moderna, il lock-down, ripercorre quel senso di costrizione ed immobilità, con la volontà inarrestabile di tornare a vivere la nostra vita a pieno.

“Quel che di vero c’è” l’artista la racconta così: ”Una voglia irrefrenabile di tornare ad apprezzare a pieno la vita, in tutte le sue sfaccettature, senza più provare quell’immobilità indotta da qualcosa di più grande di noi.” – continua – “Ora è il momento di riprendere per mano la nostra vita, riapro finalemente il cassetto delle speranze e dei sogni, che per troppo tempo siamo stati costretti a mettere da parte”.

Percorso artistico, quello di Kevin Peci, che nasce dal talent show di canale 5 “Io Canto” per poi passare alla formazione del gruppo dei “Gimme Five”, dove in età giovanissima si fa conoscere dal grande pubblico, entrando nelle case degli italiani.

Un periodo importante per la sua crescita personale che lo porta, successivamente, a sperimentare generi musicali diversi fino ad arrivare a trovare una sua personale visione ben definita della musica, che fonda le sue radici sul pop internazionale, dove ritrova quella voglia di approcciare alla scrittura con una visione d’oltreoceano, ispirandosi ad artisti top del panorama musicale.

Il progetto è stato realizzato dallo stesso artista e prodotto e mixato da Walter Babbini presso il Purple Mix Studio di Guidonia.

BIOGRAFIA

Kevin Peci, classe ‘95, nasce a Roma. Fin da piccolo manifesta la sua passione per la musica e inizia a studiare canto all’età di cinque anni prendendo anche lezioni di danza.

Nel 2010 esordisce in tv nel programma televisivo “Io Canto” in onda su canale 5 e in alcuni spettacoli teatrali in qualità di ballerino.

Negli ultimi anni insieme al suo produttore Walter Babbini, sente l’esigenza di intraprendere un suo percorso discografico ispirato da tematiche e sonorità a lui vicine, prendendo come riferimento il mondo Pop/Elettro e Funky.

I suoi testi si legano alle sue emozioni divenendo veri e propri brani.

“Mi chiedo perché “ è il primo singolo di un progetto artistico che vedrà la pubblicazione di un album di dieci tracce in autunno 2021, dove gli elementi chiave saranno parti di se e del vissuto dello stesso Artista.