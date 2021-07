Psoriasi a placche: Fda valuterà tapinarof crema

Psoriasi a placche: la biotech Dermavant Sciences ha chiesto alla Fda l’approvazione di tapinarof in crema per il trattamento degli adulti

La compagnia biotech Dermavant Sciences, dedicata allo sviluppo e alla commercializzazione di terapie innovative in campo immuno-dermatologico, ha presentato alla Fda una New Drug Application (NDA) per la crema a base dell’antinfiammatorio non steroideo tapinarof, per il trattamento della psoriasi a placche lieve, moderata e grave in pazienti adulti.

Tapinarof è un nuovo agente antinfiammatorio a piccola molecola che modula il recettore degli idrocarburi arilici (AhR), in sviluppo come preparazione topica priva di steroidi da applicare una volta al giorno per il trattamento della psoriasi a placche e della dermatite atopica.

La sua efficacia nella psoriasi è attribuita al suo legame specifico e all’attivazione con AhR, un fattore di trascrizione ligando-dipendente che porta alla downregulation delle citochine proinfiammatorie, inclusa l’interleuchina 17, e alla regolazione dell’espressione delle proteine della barriera cutanea per promuoverne la normalizzazione. La via di segnalazione di AhR regola l’espressione genica nelle cellule immunitarie e in quelle della pelle e ha ruoli critici nella regolazione dell’omeostasi cutanea.

La psoriasi è una malattia cutanea cronica, sistemica e infiammatoria caratterizzata da chiazze e placche arrossate ricoperte da squame biancastre, a volte pruriginose. Può esordire a qualsiasi età, ma in genere ha un picco di insorgenza introno ai 20-30 anni e tra i 50 e i 60 anni. Oltre ad avere un impatto significativo sulla qualità della vita e sulla salute psicologica, la psoriasi può favorire lo sviluppo di comorbidità come l’artrite psoriasica, la malattia infiammatoria intestinale, l’ipertensione, il diabete, l’obesità e la depressione.

«La psoriasi colpisce circa 8 milioni di americani, che devono sopportare i problemi fisici ed emotivi legati a questa malattia devastante», ha affermato Todd Zavodnick, amministratore delegato di Dermavant. «Stiamo lavorando per ottenere l’approvazione per tapinarof per gli adulti con psoriasi a placche e i per i dermatologi che hanno necessità di colmare le attuali lacune terapeutiche».

La richiesta di approvazione è supportata dai dati positivi dei trial di fase III PSOARING 1 e 2, oltre che dai risultati intermedi dello studio di sicurezza in aperto PSOARING 3, della durata di 40 settimane e attualmente in corso.

Il programma PSOARING a supporto di tapinarof

PSOARING 1 e PSOARING 2, che hanno arruolato complessivamente 1.025 pazienti, erano due studi con lo stesso disegno, multicentrici, randomizzati, controllati con veicolo, in doppio cieco e a gruppi paralleli, condotti in Nord America, che hanno valutato la sicurezza e l’efficacia di tapinarof crema all’1% somministrato una volta al giorno per 12 settimane rispetto al solo veicolo in pazienti adulti di età compresa tra 18 e 75 anni con diagnosi di psoriasi a placche.

Per entrambi l’endpoint primario era la percentuale di pazienti che raggiungevano un punteggio di 0/1 (pelle libera o quasi libera da lesioni) nel Physician Global Assessment (PGA), con un miglioramento di almeno 2 gradi rispetto al basale alla settimana 12.

Nei due trial tapinarof in crema ha soddisfatto l’endpoint primario, consentendo un miglioramento statisticamente significativo rispetto al veicolo nel punteggio PGA, con un miglioramento significativo in tutti gli endpoint secondari alla settimana 12. Circa il 40% dei pazienti ha raggiunto la completa eliminazione della malattia continuando la terapia oltre le 12 settimane.

PSOARING 3 è uno studio di estensione a lungo termine, in aperto, della durata di 40 settimane seguite da un periodo di follow-up di sicurezza di 4 settimane, che sta valutando la sicurezza e l’efficacia della crema all’1% per il trattamento della psoriasi a placche negli adulti. I partecipanti hanno precedentemente completato il trattamento con tapinarof o veicolo nei due studi registrativi di fase III, quindi al termine dello studio i soggetti coinvolti saranno stati trattati per un totale di 52 settimane.