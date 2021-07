Permission to dance di Ed Sheeran è dedicata ai BTS

Ed Sheeran è uno dei più grandi fan dei BTS. Il cantautore, su tutte le piattaforme con “Bad Habits”, è tornato a scrivere per la band. È stato lo stesso artista a confessare l’esistenza del brano. Si intitola “Permission to dance” e sarà su tutte le piattaforme dal 9 luglio. Il singolo sarà contenuto in un cd singolo, che nella tracklist contiene la strumentale del pezzo e il successo “Butter”, con relativa strumentale.

“Permission to dance”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è la seconda canzone che Sheeran scrive per i BTS: arriva, infatti, dopo la hit “Make It Right”, inclusa nella tracklist di “Map Of The Soul: Persona”.