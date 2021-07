Mc Matt e Marica Rotondo insieme in “It’s Magic”

MC Matt online con il suo nuovo brano: “It’s Magic” (feat. Marica Rotondo), è disponibile in digitale e in rotazione radiofonica

Disponibile in rotazione radiofonica “IT’S MAGIC”, nuovo brano di MC MATT che vede il featuring di MARICA ROTONDO. Il singolo è stato pubblicato su tutte le piattaforme di streaming il 12 giugno.

Viviamo in un mondo meraviglioso, una realtà in cui tutto ciò che desideriamo si può avverare magicamente. Il segreto per far accadere le cose è realizzarle prima dentro di noi, in coerenza con ciò che siamo veramente: questo è il messaggio principale e il cuore pulsante di “IT’S MAGIC”, nuovo brano di MC MATT in collaborazione con MARICA ROTONDO. Un singolo caratterizzato da sonorità tipicamente associate all’estate, la stagione che più tra tutte regala emozioni che poi si trasformano in ricordi senza tempo.

«“It’s Magic” è il frutto di un percorso personale di riscoperta e consapevolezza – spiega MC Matt a proposito del nuovo brano – Una serie di coincidenze e segnali mi hanno guidato durante la composizione e l’arrangiamento del brano, la scelta della performer con cui collaborare, la scelta della location del video musicale. Tutto si è incastrato perfettamente lasciandomi la sensazione di vivere, non a caso, una magia».

Il videoclip ufficiale di “It’s Magic”, diretto dallo stesso MC Matt, vede protagonisti lui e Marica Rotondo mentre sembrano cercarsi tra i meandri di suggestive location estive. La canzone prosegue, la sequenza di immagini cambia alternando cornici e colori fino ad arrivare all’incontro tra i due che si ritrovano, nella suggestiva cornice del faro di Murro di Porco (Siracusa) con le luci del tramonto del Sud.

Biografia

MC Matt è un DJ, produttore, musicista, compositore e cantautore, attivo da anni in vari progetti musicali che spaziano dalla dance/house agli ambienti pop e rock. La sua grande attrazione per la musica, insieme al suo notevole talento, lo ha avvicinato allo spettacolo sia come dj che come polistrumentista fin da giovanissimo. MC Matt è molto preciso e professionale, ma anche pieno di creatività e sempre alla ricerca delle ultime tendenze musicali. È attivo anche all’estero come performer e all’interno di progetti e collaborazioni internazionali. Attualmente è impegnato nella produzione di vari dischi, che spaziano dalla musica pop e rock a brani house/dance con artisti italiani e internazionali. I suoi singoli “We are Europe” (2013), Il Mondo Splendido (Please Garcons! 2013), “#DorianGray” (2015), “Lady D” (2015) e “Summer Love” (2019) sono in onda sui principali canali radio/tv/web. MC Matt si esibisce come dj in tutta Italia così come all’estero in alcuni tra i più rinomati locali ed eventi. Ha una lunga esperienza in ambienti di musica dal vivo, dove continua ad eseguire i suoi numerosi dischi pop e rock (Libidomeccanica – Please Garçons!) e, come polistrumentista, con l’artista SENHIT nei suoi tour invernali ed estivi 2016/17 in tutto Italia ed Europa. MC Matt compone anche colonne sonore per film, produzioni televisive, spot pubblicitari e prodotti audiovisivi in generale.

MC Matt

Marica Rotondo

