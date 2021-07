Chi sei è il singolo di debutto di Care

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “CHI SEI” (BIT Records), primo singolo di Care

E’ possibile stabilire il confine tra ciò che siamo e ciò che ci è successo? Forse no, perché certi dubbi sono destinati a far parte della nostra storia personale esattamente così come sono, senza la possibilità di chiarirli, ma solo con la volontà di imparare a conviverci: ed è di questi dubbi che parla “CHI SEI”, brano di debutto di CARE.

«Questo è il mio primo singolo, e sono al settimo cielo – spiega l’artista a proposito del pezzo – È nata in me l’esigenza di raccontarmi e spiegare agli altri chi sono veramente, lo faccio con la musica, con le parole e con l’anima, e penso che non ci sia nulla di più bello, tutto ciò mi riempie il cuore. Sperò che il brano spinga chiunque lo ascolti a porsi il mio stesso quesito: mi conosco veramente? So dove posso arrivare? Sembrano domande banali, per me invece sono requisiti fondamentali per poter andare avanti».

Biografia

Davide Caregnato, in arte “Care”, nasce a Camposampiero (PD) il 7 luglio 1998. All’età di 7 anni, spinto dai suoi genitori, comincia a studiare chitarra in una scuola del suo paese, frequentando successivamente anche altri corsi che includevano percussioni e strumenti a fiato, proseguendo poi da autodidatta. Partecipa come featuring in alcuni brani di altri artisti e pubblica nel 2021 insieme al cantante LIAM il singolo “Party”, durante la pandemia inizia a scrivere e comporre le sue canzoni ed entra a far parte dell’etichetta BIT Records. A giugno del 2021 pubblica quindi il primo singolo da solista “Chi sei“.

