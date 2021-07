Martina D’Amore online con il nuovo singolo

È uscito “Buongiorno A Tutti Ecco Mi Presento“, il primo singolo della cantautrice ligure Martina D’Amore. Nel brano l’autrice racconta di una persona forte che sceglie di puntare su sé stessa per riemergere dal dolore causato da un rapporto malato, riuscendo con fatica a mettere il proprio bene davanti ai sentimenti che prova.

Si può sempre contare su sé stessi e sui propri ideali e con questa consapevolezza la protagonista decide di rialzarsi per sentirsi di nuovo libera di sorridere, ballare e avere un approccio positivo alla vita e all'avvenire. Nel brano l'autrice racconta di una persona forte che sceglie di puntare su sé stessa per riemergere dal dolore causato da un rapporto malato, riuscendo con fatica a mettere il proprio bene davanti ai sentimenti che prova. L'atmosfera colorata e positiva veicola perfettamente il messaggio della canzone, che ha l'obiettivo di dare forza a tutte le persone che hanno subìto un tradimento e faticano a voltare pagina per ricominciare a credere nell'amore.

Il videoclip ufficiale diretto da Natan Anedda che accompagna la traccia, ha come unico soggetto la cantautrice, presentata come una versione “colorata” di sé stessa attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica. Martina D’Amore inizia a studiare all’età di dieci anni e a 19 entra nel conservatorio di Cuneo.

Scrive la sua prima canzone in italiano a diciassette anni, di ritorno da un concerto di Fiorella Mannoia: questo passo è l’inizio di un viaggio interiore di scoperta e consapevolezza.

Dopo anni di formazione, masterclass e maturazione artistica, decide di concretizzare il suo progetto musicale nell’anno più difficile per la musica, il 2021.

Firma così con Sorry Mom! e collabora con il Rosenhouse Recording Studio.

A giugno 2021 pubblica il singolo di debutto “Buongiorno A Tutti Ecco Mi Presento“.