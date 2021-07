Manuela Ciunna pubblica il brano “Cu ti lu dissi”

Fuori in digitale “Cu ti lu dissi”, il nuovo singolo di Manuela Ciunna, edito da Rough Machine e distribuito da Maqueta Records

“Cu ti lu dissi” è il nuovo singolo di Manuela Ciunna, edito da Rough Machine e distribuito da Maqueta Records, che anticipa l’uscita dell’album “’Nzuccarata”, prevista per il prossimo autunno, che è un omaggio alla Sicilia, terra di origine della musicista augustana.

Dopo aver approfondito il linguaggio jazz e la pubblicazione di due dischi dedicati alla cultura brasiliana, adesso Manuela indaga sui suoni e la lingua della sua terra e reinterpreta alcuni dei brani più noti nella tradizione della canzone popolare siciliana. Nasce così l’esigenza di un “ritorno alle origini”.

“CU TI LU DISSI – dichiara la stessa artista – vuol essere un omaggio alla grande cantastorie Licatese, come amava definirsi Rosa Balistreri. La mia versione è nata quasi di getto, con quel tocco di brio che ricorda il Samba e che lo contraddistingue così dalla celebre ed inarrivabile versione originale della Balistreri”.

Manuela Ciunna cura gli arrangiamenti di questo nuovo lavoro discografico con sonorità dal sapore arcaico, ma allo stesso tempo contemporaneo con l’intento di ricordare la tradizione ma anche di riproporla, renderla ancora viva.

Vincitrice del concorso Chicco Bettinardi Nuovi Talenti del Jazz Italiano 2018, Manuela Ciunna è cantante e cantautrice. Dicono di lei “Un timbro carismatico e forte qualità introspettiva”.

Studia chitarra classica ancor prima del canto, è amante delle percussioni, in particolare il pandeiro. Dal 2010 inizia una personale ricerca sulla tradizione musicale brasiliana, per questo raggiunge più volte Rio de Janeiro. Nel 2015 realizza il primo lavoro discografico in duo con Seby Burgio e la sassofonista carioca Daniela Spielmann.

Manuela ha avuto il piacere di suonare e collaborare con vari artisti di caratura nazionale ed internazionale, nomi noti al panorama jazz e brasiliano, come Alfredo Paixao, Eddy Palermo, Shlomi Goldenberg, Ori Wallace, Neney Santos, StjepKo Gut e vanta concerti a Tel Aviv e Gerusalemme con l’assodato progetto in duo con il pianista Seby Burgio e a Rio de Janeiro con il recente progetto in trio “Pra Gente Saborear” con la cantante di samba Ana Costa.

“O Meu Lugar” è il secondo album dedicato alla musica brasiliana uscito nell’aprile 2020. Dopo gli studi a New York, per approfondire il linguaggio jazz e la passione per la musica brasiliana, oggi l’artista siciliana indaga sui suoni e la lingua della sua terra d’origine. Tanta ricerca e bagaglio di esperienze che arricchiscono le sonorità del prossimo lavoro discografico ‘NZUCCARATA interamente dedicato alla Sicilia e registrato insieme a Seby Burgio, Edoardo Petracci e Alessandro Marzi; guest Nicola Stilo, Fabrizio Bosso, Michael Rosen e Paride Pignotti.