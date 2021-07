Kefàli debutta con la canzone Ex

Kefàli online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Ex”, un brano nel quale si intrecciano passione e disillusione

«A un passo dalle stelle ma non posso amarti per tenerti qui con me», canta Kefàli con la sua vocalità calda ed intensa, raccontando la complessità di un rapporto di amicizia che, divenuto relazione di coppia, giunge al capolinea e porta con sé la difficoltà di una quotidianità differente da quella sperata, auspicata. Un sentimento che non ne accende un altro, non obbligatoriamente più forte, ma semplicemente diverso e la difficoltà nell’accettare la parola “fine” – «siamo in un limbo io e te, non siamo ex» -.

Amore e desiderio si scontrano con la realtà, in un faccia a faccia con l’altro e con se stessi, che porta ad acquisire una consapevolezza dolorosa ma necessaria – «guardo i tuoi occhi presi bene, mi prendo male, sta andando tutto a puttane, ma forse è meglio così, tra noi non può funzionare» -; una battaglia tra mente e cuore, tra ragione e sentimento, che porta la protagonista a chiedersi se «un passo indietro» sia possibile, senza diventare «l’ex di cui parli con altri, o con un’altra amica perché non puoi avere più me», in una relazione in bilico tra sogni e speranze disilluse.

«Con questo pezzo – dichiara l’artista – volevo raccontare quanto spesso ci perdiamo nelle nostre fantasie, creandoci aspettative ed immaginandoci come una cosa possa essere, soprattutto quando si tratta di una relazione di coppia. Quando poi succede, si sta insieme e la realtà non rispecchia quello che ci eravamo immaginati, abbiamo il timore di aver rovinato per sempre quel legame. Spesso vorremmo tornare indietro, ma non sempre è possibile e questo ci lascia costantemente in un limbo, nell’incertezza tra il sì ed il no».

Ad accompagnare il brano, il videoclip ufficiale, diretto da Michele Di Rienzo, che attinge all’immaginario espresso nel testo per dar vita ad un prodotto audiovisivo accattivante che attraverso il perfetto equilibrio di classe, sensualità e malinconia, evidenzia la padronanza vocale dell’artista; padronanza che unita a determinazione, talento e fascino, rendono Kefàli una delle proposte più interessanti del nuovo panorama discografico femminile italiano.

Biografia.

Kefàli, pseudonimo di Giorgia Testa, è una cantautrice, attrice, scrittrice e produttrice italiana. Nata a Bergamo nel 1996, si lega all’Arte fin da bambina e, dopo essersi formata in Canto e Recitazione ed aver terminato gli studi scolastici, si trasferisce a New York per inseguire e concretizzare i suoi sogni. Nel 2018 si diploma alla prestigiosa American Musical and Dramatic Academy, affiancando alla formazione accademica il lavoro in celebri teatri della Grande Mela, come gli Off Broadway The Acorn Theater e Triad. Alla fine dello stesso anno, Kefàli dà vita ad un’azienda di produzione artistica che incentiva e supporta giovani talenti internazionali ed immigrati negli States. Brillante e determinata, pochi mesi più in là produce e dirige al Playroom Theater di Time Square un one woman show, incentrato sul significato di “Casa” con un’accezione spirituale orientale sul significato di solitudine e su quanto, quest’ultima, possa essere vista e vissuta come compagna di viaggio di coloro che lasciano il proprio Paese, per cominciare una nuova vita. Nel 2019 Kefàli rientra in Patria a trova nella professionalità e nell’esperienza della Casa di Produzione mantovana Cosmophonix Production il porto sicuro da cui iniziare a navigare nel complesso e magico mondo della discografia italiana. A Giugno 2021 pubblica “Ex”, il suo primo singolo ufficiale, un brano intenso e ricercato, dalle raffinate sonorità chill, che punta il focus sui rapporti di coppia e sulla difficoltà di tornare indietro dopo una relazione giunta al capolinea. Bella, grintosa ed eclettica, Kefàli è una delle migliori proposte del nuovo cantautorato femminile italiano.

