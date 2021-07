Disponibile in libreria “Una vita fatta a mano. La storia di Ruth Asawa”, un libro illustrato per bambini che omaggia la vita e l’arte di Ruth Asawa

E’ in libreria “Una vita fatta a mano. La storia di Ruth Asawa”, un libro illustrato edito da 24 ORE Cultura che racconta ai bambini – dai 6 anni in su – la vita e l’arte della grande scultrice americana Ruth Asawa, ripercorrendo i principali momenti della sua vita: dalle prime scoperte della sua infanzia, passando per gli anni della scuola d’arte e le sperimentazioni che la portarono a creare le sue iconiche sculture fatte di fil di ferro, fino al successo internazionale.

Il volume, riccamente illustrato con il tratto poetico e incantato dell’artista Andrea D’Aquino, coinvolge le giovani lettrici e i giovani lettori, rendendoli partecipi dell’avventura umana e artistica della protagonista.

Ruth Asawa (1926-2013) cresce in California in una famiglia di agricoltori di origine giapponese, a stretto contatto con gli animali e la natura. Fin da piccola sviluppa infatti una forte creatività mossa da tutto ciò che la circonda: si fa ispirare da foglie, sassi e insetti, osserva la luce che si riflette sulle gocce d’acqua, crea forme con i fogli di carta e traccia disegni a piedi nudi sul terreno.

Frequenta poi il Black Mountain College sotto la guida di artisti d’avanguardia e pensatori come Anni e Josef Albers, Buckminster Fuller, Merce Cunningham e Robert Rauschenberg. Desiderosa di sperimentare in campo artistico, in Messico impara a intrecciare il fil di ferro, una tecnica che sarà il suo marchio di fabbrica: nelle sue mani i materiali più semplici diventano eleganti sculture leggere come l’aria, che rappresentano ancora oggi le massime realizzazioni della sua carriera e che si possono ammirare nei più importanti musei di tutto il mondo.

Ruth è stata non solo un’artista di talento ma anche un’instancabile attivista: si è adoperata con grande passione per introdurre l’educazione artistica nelle scuole pubbliche e nel 1982 ha fondato la Ruth Asawa San Francisco School of the Arts, una scuola superiore pubblica dedicata allo studio delle arti. In linea con la filosofia di Ruth di offrire a tutti l’opportunità di esprimersi artisticamente, il libro è arricchito da una pagina finale di strumenti didattici che genitori ed educatori possono utilizzare per far realizzare delle attività creative.

Testi e illustrazioni di

Andrea D’Aquino. Artista, illustratrice e graphic designer americana, basata a New York, autrice di diverse pubblicazioni illustrate per ragazzi, tra cui la fortunata rivisitazione del classico di Lewis Carroll Alice’s Adventures in Wonderland.

24 ORE Cultura

Società del Gruppo 24 ORE, 24 ORE Cultura (www.24orecultura.com) è una delle realtà di maggior spicco del settore culturale italiano ed europeo. Editore di volumi illustrati nei settori dell’arte, dell’architettura, della moda e del design, è anche produttore e organizzatore di mostre d’arte ed è partner delle più prestigiose case editrici e dei principali musei internazionali. 24 ORE Cultura gestisce inoltre il MUDEC – Museo delle Culture di Milano: progettato da David Chipperfield, è un polo interculturale e multidisciplinare dedicato alle culture dei cinque continenti.

Scheda tecnica

Titolo: Una vita fatta a mano

Editore: 24 ORE Cultura

Testi e illustrazioni di: Andrea D’Aquino

Formato: cartonato 20,3 x 27,3 cm

Pagine: 40 pp. illustrate

Prezzo: € 16,90

Codice ISBN: 978-88-6648-551-3

A partire dai 6 anni

In vendita in libreria e online