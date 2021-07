Dermatite atopica: bene baricitinib a lungo termine

Baricitinib efficace a lungo termine nei pazienti con dermatite atopica da moderata a grave secondo dati pubblicati sulla rivista JAMA Dermatology

Nei pazienti con dermatite atopica da moderata a grave, il doppio inibitore orale sperimentale delle Janus chinasi baricitinib ha comportato esiti positivi con due livelli di dosaggio e si è confermato efficace anche nel lungo termine. Sono i risultati di uno studio di estensione di due trial di fase III, pubblicati sulla rivista JAMA Dermatology.

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica della pelle che può essere debilitante per chi ne soffre. I pazienti che non rispondono agli emollienti e ai corticosteroidi topici possono richiedere una terapia sistemica, che non è purtroppo sempre efficace e può comportare effetti collaterali.

Baricitinib è un inibitore orale selettivo della Janus chinasi 1 e 2 indicato nell’UE e in Giappone per il trattamento della dermatite atopica da moderata a grave negli adulti candidati alla terapia sistemica. Negli studi di fase III controllati con placebo ha migliorato significativamente i segni clinici e i sintomi della malattia nel corso di 16 settimane in pazienti con risposta inadeguata o intolleranza ai corticosteroidi topici quando somministrato in monoterapia (BREEZE-AD1/AD2) o in combinazione con i corticosteroidi topici (BREEZE-AD7).

Risultati a lungo termine

BREEZE-AD3 è uno studio di estensione a lungo termine in corso, di fase III, multicentrico (Europa, Asia, America Latina, Australia) e in doppio cieco che valuta il mantenimento dell’efficacia nei pazienti che hanno risposto al trattamento con due diverse dosi di baricitinib nei trial precedenti e l’effetto dell’aumento della dose nei pazienti che non hanno risposto al trattamento.

L’analisi pubblicata si riferisce ai risultati di efficacia a 52 settimane, per un totale di 68 settimane di terapia continua, nei pazienti provenienti dagli studi in cui baricitinib è stato impiegato come monoterapia (BREEZE-AD1/AD2).

La risposta è stata definita come punteggio pari a 0 o 1 nel validated Investigator Global Assessment for Atopic Dermatitis (vIGA-AD) per i responder e un punteggio di 2 per i responder parziali. Il raggiungimento di un punteggio 0/1 alle settimane 36, 52 e 68 rappresentava l’endpoint primario, mentre i principali obiettivi secondari includevano un miglioramento di almeno il 75% nello Eczema Area and Severity Index (PASI 75) e un miglioramento di quattro punti o più nella scala di valutazione numerica del prurito (NRS) rispetto ai dati basali degli studi precedenti.

Tra i 70 pazienti trattati con la dose da 4 mg, il 45,7% ha raggiunto un punteggio vIGA-AD di 0 o 1 alla settimana 16, mentre il 47,1% ha ottenuto questo risultato alla settimana 68. L’EASI-75 è stato raggiunto dal 70% dei pazienti alla settimana 16 e dal 55,7% alla settimana 68. Un miglioramento del prurito NRS di almeno quattro punti è stato riportato dal 52,5% dei pazienti alla settimana 16 e dal 45,9% alla settimana 32.

Tra i 54 soggetti che hanno ricevuto la dose da 2 mg il vIGA-AD di 0 o 1 è stato riportato nel 46,3% dei casi alla settimana 16 e nel 59,3% alla settimana 68. L’EASI-75 è stato raggiunto dal 74,1% dei pazienti alla settimana 16 e dall’81,5% alla settimana 68. Il miglioramento del prurito NRS è stato osservato nel 44,2% alla settimana 16 e nel 39,5% alla settimana 32.

«In questo studio di estensione a lungo termine in doppio cieco di due studi clinici randomizzati, baricitinib 4 e 2 mg ha dimostrato un’efficacia a lungo termine sostenuta in pazienti con dermatite atopica da moderata a grave» hanno scritto il primo autore Jonathan Silverberg e colleghi della George Washington University School of Medicine. «Nel complesso questi risultati supportano il fatto che baricitinib può rappresentare un’opzione di trattamento a lungo termine per questi pazienti».

Bibliografia

