Côte d’Azur è il nuovo singolo di Jay Carter

Fuori sulle piattaforme digitali “Côte d’Azur”, il nuovo singolo e il videoclip del rapper italo-americano Jay Carter

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e streaming “Côte d’Azur” (Jay-Carter Music), il nuovo singolo del rapper italo-americano Jay-Carter.

Il brano si ispira al mondo dei red carpet hollywoodiani e francesi, da qui il titolo “Côte d’Azur”, nonché ai gioielli indossati dalle star e al lusso delle auto che sfrecciano per le strade di Los Angeles e Cannes durante i celebri festival cinematografici.

Nel videoclip (https://youtu.be/-CrAaiaaemM), on line sempre il 7 giugno, per la prima volta compare l’esclusiva hypercar ‘Made in Italy’ Evantra di Mazzanti automobili, la stessa vettura apprezzata per la sua apparizione nel film “Transporter Legacy” e protagonista dei più seguiti mobile game, come “Asphalt“, il videogioco di auto più scaricato al mondo.

Un altro tassello importante nella carriera in ascesa di questo artista dalla carnagione bianca ma dall’anima nera. “Da ragazzo sono morto clinicamente per due minuti. Una volta svegliato dal coma ho capito che la mia vita era il rap americano: ho vissuto per strada nei ghetti di New York, dal Bronx a Manatthan” dichiara Jay-Carter, che aggiunge: “So quello che voglio, ma so essere anche molto riconoscente. Anche se questo singolo è cantato in inglese e francese, lo dedico a tutti gli italiani”.

Tanti gli artisti che hanno preso parte al videoclip. Tra questi, la performer romana Viviana Pierdominici, danzatrice e insegnante di danza del ventre, che un anno fa – durante il lockdown – ha raccolto più di 60 milioni di visualizzazioni con un video pubblicato su YouTube. Presente anche il duo eclettico I Gemelli Milano, artisti di opere “arte nello sport” con quadri e troni che ritraggono calciatori internazionali o le loro maglie, che a maggio 2020 hanno consegnato il trono con la maglia dell’argentina al Santo Padre Bergoglio. Ultima, ma non ultima, la voce femminile di Chloé Dufossez dell’agenzia Sunsnote di Cannes.

Il singolo è scaricabile sulle seguenti piattaforme:

Spotify: urly.it/3ddm4

Apple Music: urly.it/3ddm3

Youtube music: urly.it/3ddm2

Amazon music: urly.it/3ddm1