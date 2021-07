Comunali: per il centrodestra Bernardo a Milano e Maresca a Napoli

Elezioni comunali: il centrodestra ha deciso i due candidati a Milano e Napoli. Correranno per la poltrona di primo cittadino Bernardo e Maresca

Il direttore della Casa Pediatrica Fatebenefratelli-Sacco Luca Bernardo e l’ex sostituto procuratore alla Procura generale di Napoli, Catello Maresca, saranno i candidati per il centrodestra in vista delle comunali d’autunno. La riserva è stata sciolta durante il vertice di coalizione tenutosi a Roma nel pomeriggio.

SALVINI: “SCELTE VINCENTI PER SUPERARE RITARDI ED ERRORI DI DE MAGISTRIS E SALA”

“Catello Maresca, magistrato anti-camorra, sindaco di Napoli. Luca Bernardo, primario di pediatria al Fatebenefratelli, sindaco di Milano. Una scelta vincente, civica e unitaria, per superare i ritardi, gli errori, i litigi e l’immobilismo di De Magistris e Sala, drammaticamente crollati in fondo alle classifiche di gradimento dei loro cittadini come evidenziato anche dal Sole 24 Ore“. Questo il commento del leader della Lega Matteo Salvini, dopo la fumata bianca con cui il centrodestra ha annunciato, dopo mesi di giravolte, i candidati alle prossime amministrative su Milano e Napoli.

“PRESTO IL NOME PER BOLOGNA”

Salvini ha proseguito: “Come promesso il centrodestra si è mostrato unito e compatto nella scelta dei candidati alle prossime amministrative. A Napoli sosterremo Catello Maresca, magistrato capace e con le idee chiare. A Milano, sosterremo Bernardo, un pediatra ma non solo, in prima linea contro il Covid, è uno dei più importanti primari della città, per rilanciare una città che sta crollando. Nelle prossime ore contiamo di chiudere la partita anche a Bologna”, ha annunciato il segretario leghista.

MELONI: “CENTRODESTRA UNITO E COMPATTO SUI CANDIDATI CIVICI”

“In bocca al lupo a Luca Bernardo e Catello Maresca. Anche a Milano e Napoli il centrodestra si presenta unito e compatto a sostegno di due candidati che vengono dalla società civile e che hanno scelto di mettere la loro competenza e la loro professionalità al servizio dei milanesi e dei napoletani”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

GELMINI: “TROVATA SINTESI VIRTUOSA E POSITIVA”

“La candidatura di Luca Bernardo è una bella notizia per Milano e per il centrodestra”, afferma Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, interpellata telefonicamente da Affaritaliani.it dopo l’annuncio dei candidati sindaci di centrodestra a Milano e Napoli.

Gelmini, spiega la Dire (www.dire.it), ha tessuto le lodi del direttore della Casa Pediatrica Fatebenefratelli Sacco che sfiderà il primo cittadino uscente Beppe Sala alle amministrative in programma in autunno: “La nostra coalizione ha saputo, ancora una volta, trovare una sintesi virtuosa e positiva, indicando una personalità di grande qualità, un illustre esponente della società civile, un pediatra di indiscussa fama, attento ai giovani e sensibile nei confronti delle loro problematiche, che ha deciso di mettersi a disposizione della città. Il centrodestra, con questa scelta, vuole dare una nuova prospettiva”, ha concluso la ministra.