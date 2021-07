Campane tibetane e massaggio sonoro: come funzionano

Campane tibetane e massaggio sonoro, al via un master di specializzazione su questa tecnica: si terrà a Viterbo a cura del Quantum Centre

Inizierà l’11 luglio presso l’hotel Salus, a cura del Quantum Centre, un interessante percorso alla scoperta del massaggio sonoro con campane tibetane e dei suoi benefici effetti. La tecnica, inizialmente descritta in un primo libro pubblicato nel 2010, è stata sviluppata nel corso degli anni ed applicata in diversi ambiti: dai centri olistici, alle scuole di yoga e di shiatsu fino a contesti delicati come le carceri romane di Regina Coeli e Rebibbia in collaborazione con il Ministero di Giustizia, le Asl e i Sert di competenza per il benessere della popolazione detenuta ed il centro diurno per persone disabili “La Locomotiva” di Tivoli, per la cura di utenti con patologie legate alla sfera dello spettro autistico.

Il master consta di tre appuntamenti, ognuno dedicato ad un approfondimento tematico e chi parteciperà a tutti e tre i seminari potrà ottenere la qualifica di Master in Massaggio Sonoro® del Centro studi La Voce del Carro e comprende anche n° 50 crediti ecp COR-0517-21 validi per i Registri Professionali degli Operatori Olistici dell’ASPIN.

E’ prevista però la possibilità di aderire anche ai singoli eventi.

Il primo, che si terrà domenica 11 luglio sarà incentrato sulle origini e gli utilizzi tradizionali delle campane tibetane e gli studi sugli effetti benefici del suono nel corpo umano.

Il secondo sarà nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 luglio: al centro della due giorni “Le campane tibetane: la loro composizione e la relazione con le sfere celesti”, la musicoterapia e specifici protocolli del Massaggio sonoro®.

Nel terzo, sabato 31 e domenica 1 agosto, si parlerà dei segreti delle campane tibetane, dei loro rapporti armonici e di elementi di fisica quantistica.

A condurre il master sarà Mauro Pedone, saggista, musicoterapeuta e ricercatore, che, attraverso l’esperienza con lo shiatsu e lo yoga, ha codificato una specifica tecnica di Massaggio sonoro®.

Parteciperà ai tre incontri anche l’insegnante di yoga per adulti e bambini Sergio Starace.

Informazioni ed iscrizioni : quantumcentre.vt@gmail.com, www.quantumcentre.it

INFOLINE 339 300 28 20 dott.ssa Cinzia Nasuti Resp.Sviluppo e Gestione Progetti.