Verlingue apre anche in Svizzera e in Portogallo

Verlingue è presente in Svizzera dal 2016 grazie alle successive acquisizioni dei broker Advantis, S&P e Meex, che contano 120 collaboratori in totale. La fusione delle 3 entità diventa effettiva.

Verlingue, la filiale di brokeraggio assicurativo del gruppo Adelaïde, presente in Francia, Regno Unito, Svizzera e Portogallo, conferma l’obiettivo di diventare un broker di riferimento su scala europea diffondendo il suo marchio in Europa.

Oltre alle 22 sedi in proprio, Verlingue si appoggia anche a WBN, la prima rete internazionale di broker indipendenti al fine di affiancare le aziende in tutto il mondo.

nel campo del rischio d’impresa, che diventi un punto di riferimento per i clienti, i collaboratori e il mercato in termini di professionalità e servizio clienti.

José Morgado, Membro del Consiglio di Amministrazione di Verlingue Portugal: “Il lancio del marchio Verlingue sul mercato portoghese costituisce una straordinaria opportunità di sviluppo per noi, per i nostri clienti e per i nostri collaboratori. Siamo nelle migliori condizioni per arricchire le nostre offerte con un servizio di alta qualità, accompagnando al contempo l’ambizioso piano di crescita di Verlingue in Europa.”