The House of Love: prima in Italia a Sexto ‘Nplugged

The House of Love per la prima volta in Italia per un unico appuntamento il 6 agosto a Sexto ‘Nplugged: le informazioni per i biglietti

THE HOUSE OF LOVE arrivano per la prima volta dal vivo in Italia per un appuntamento unico venerdì 6 agosto 2021 in Piazza Castello a Sesto al Reghena (PN) per Sexto ‘Nplugged. I biglietti sono in vendita sui circuiti ufficiali Ticketone e Ticketmaster.

THE HOUSE OF LOVE

6 agosto 2021 – Sexto ‘Nplugged @ Piazza Castello – Sesto al Reghena (PN)

Biglietto: € 20,00 + prev.

The House of Love nascono nel 1986 a Camberwell in South London e pubblicano il loro primo singolo Shine On nel maggio del 1987. Ogni live della band era vera dinamite, Guy Chadwick e Terry Bickers erano prima di tutto chitarristi capaci di creare quella trama su cui poi venivano adagiate le canzoni poetiche di Guy.

Nel 2018 hanno celebrato il 30° anniversario del loro acclamato album omonimo di debutto in tour nel Regno Unito e con uno spettacolo tutto esaurito al London Rondhouse. Il disco sin dalla sua pubblicazione è stato accolto come una delle migliori uscite indipendenti degli ultimi anni ’80 e ancora oggi il suo successo enorme, per fan di lunga data e nuove generazioni è un vero e proprio cult del genere.

Guy Chadwick sta attualmente lavorando a un album che è in fase di registrazione, sarà un vero e proprio disco di The House of Love, con diversi musicisti che portano nuovo entusiasmo e vitalità alla musica che Guy ha scritto negli anni. La nuova line up è composta da Keith Osborne (chitarra, voce), Hugo Degenhardt (batteria, voce) e Harry Osborne (basso, voce) oltre ovviamente a Guy Chadwick.

