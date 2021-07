Roberto Race è Cavaliere al Merito della Repubblica

Consegnata l’onorificenza a Roberto Race a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana: un riconoscimento importante per Competere.eu

“La nomina del Segretario Generale di Competere.Eu Roberto Race a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana è un riconoscimento importante per tutti noi”. Lo dichiara il Presidente di Competere.Eu Pietro Paganini in occasione della consegna a Milano nell’auditorium del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. “Viene premiato,-continua Paganini- insieme ai meriti professionali di Roberto Race, anche l’impegno di Competere.Eu per promuovere politiche per un’Italia più equa e competitiva”.

Roberto Race, è un advisor in corporate strategy and public affairs per multinazionali e medie imprese e affianca in prima linea i Ceo e i board delle aziende. Race ha promosso The Ghost Team, il primo network internazionale di ghostwriter per imprenditori, manager, diplomatici, militari e politici, che oggi coinvolge più di quaranta professionisti nel mondo. Race è giornalista professionista dal 2006 e nel 2008 ha lanciato la figura del direttore relazioni esterne e comunicazione "in affitto" proponendo ai clienti una consulenza direzionale che lavora in stretta sinergia con i Consigli d'Amministrazione e le direzioni commerciali e finanziarie delle aziende. Ha promosso e guidato think tank e fondazioni per il sociale. E' segretario Generale di Competere.Eu e Presidente del Comitato di Indirizzo della Fondazione Valenzi. È nel comitato scientifico della Federazione Europee delle Città Napoleoniche. Il suo libro Napoleone il comunicatore edito da Egea, la casa editrice dell'Università Bocconi, è un best seller dal 2012 ed è stato tradotto in inglese e francese.

Competere è un think tank indipendente di ispirazione liberale nato per elaborare e implementare politiche per l'innovazione e lo sviluppo sostenibile ed essere di supporto alla politica, alle istituzioni e alle imprese nel favorire l'innovazione sociale e dei processi economici e il confronto tra idee. Il team di Competere è composto da esperti, accademici, professionisti di riconosciuta esperienza nazionale e internazionale, ma soprattutto da persone, curiose, creative e intraprendenti che analizzano la realtà in continuo cambiamento e propongono soluzioni sostenibili.