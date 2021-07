Parma: la mostra Gloria d’Amore alla Peschiera del Parco Ducale

La mostra Gloria d’amore, parte del programma di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, fruibile fino al 15 settembre 2021 nella Peschiera del Parco Ducale

La mostra GLORIA d’AMORE 2021, parte del programma di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, vuole essere il riferimento contemporaneo alle scenografie create dai veneziani fratelli Mauro per il matrimonio di Odoardo Farnese e Dorotea Sofia di Neoburgo nella Peschiera del Parco Ducale appositamente creata nel 1690. Questo evento è descritto nel volume edito da CARIPARMA “Il DOVERE della FESTA. Effimeri barocchi farnesiani”. L’evento artistico vuole collegare Parma e Venezia – due città di grande importanza artistica – anche nel tempo presente. Il rapporto fra l’arte e l’ambiente oggi è fondamentale. L’elemento “ACQUA” apre un dibattito sul nostro futuro.

Gli eventi realizzati sui laghi lombardi in provincia di Varese sono stati presentati dallo scomparso e illustre collezionista Giuseppe Panza Di Biumo che ha sempre seguito con interesse il percorso di Arte per l’Acqua di Simonetta Gorreri. Direttore di Guggenheim Foundation di Venezia Philip Rylands ebbe l’occasione di visitare i luoghi della prima manifestazione sull’acqua. Anche il grande critico francese Jean Clair Direttore della Biennale di Venezia Edizione del Centenario accettò con entusiasmo la mostra ARTELAGUNA ’95.

Trattandosi di eventi ambientali è fondamentale la documentazione con reportage fotografici e video. Le opere galleggianti sono state riprese da nomi famosi della fotografia come Maria Mulas, Gian Barbieri, Pierre Bonnaure, Gianni Berengo Gardin, Cetin Ergand (Istanbul), Oliviero Toscani.

ARTELAGO ’86 (WATER ART) 1986 lago di Monate (VA) foto di Maria Mulas.

ARTELAGO ’90 (WATER ART) 1990 lago di Monate (VA) Con il patrocinio dei Beni Culturali ed Ambientali di Roma e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia, prefazione in catalogo di Giuseppe Panza di Biumo, Achille Bonito Oliva, foto di Gian Barbieri, Pierre Bonnaure.

ARTELAGUNA ’95 (WATER ART) 1995 La Biennale di Venezia Edizione del Centenario Direzione Jean Clair – Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, prefazione in catalogo di Giuseppe Panza di Biumo, Tommaso Trini, foto di Gianni Berengo Gardin.

MEDITERRANEA 1998, Arte contemporanea dei Paesi del Mediterraneo a Bruxelles Commissionata dall’Unione Europea, in prefazione catalogo di Michel Baudson, foto di Daniel Locus.

JAGODA BUIC / INVITO ALLA PACE 2001, Arte Tessile per lo Spazio Thetis Arsenale Con il patrocinio del Comune di Venezia e in occasione della Biennale Arti Visive 2001.

NANOTECNOLOGIE di Gina Miller 2008, Venezia in collaborazione con Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)

APHRODITE (WATER ART) 2009 isola di Sant’Erasmo Laguna di Venezia in collaborazione con comunità locale e contributo degli Assessorati Ambiente e Produzione Culturale del Comune di Venezia. In occasione della Biennale arti Visive di Venezia 2009, foto di Pierre Bonnaure.

VENETIAN DREAM (WATER ART) 2010, Istanbul 2010 Capitale Europea della Cultura “Europe on Water” Cisterna Yerebatan, foto di Cetin Ergand.

OLTRE IL PAESAGGIO MISTICO (WATER ART) 2013 isola di San Francesco del Deserto Laguna di Venezia, Iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali (MiBACT) Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee. In occasione della Biennale arti Visive di Venezia.

BLACHERNITISSE CONTEMPORANEE Bisanzio – Venezia (WATER ART) 2017 Villa Pisani Stra VE. In collaborazione con Polo Museale del Veneto (MiBACT).

CASA DI VITA / ARMONIA DEL TEMPO 2019, Villa di Maser, Treviso. Arte Ambientale. In collaborazione con Villa di Maser e Regione del Veneto. Foto e Catalogo a cura di Fabrica e Oliviero Toscani.

Artisti: Julia Artico (Italia) / Samuele Buset (Italia) / Maria Grazia Rosin (Italia) Ylenia Deriu (Italia) / Marie Hugo (Francia) / DAMSS ART (Italia)

Antje Tesche-Mentzen (Germania) / Petra Liebl-Osborne (Germania)

ARTLIFE for the World – Associazione Culturale non profit / Contemporary art events Cannaregio 5000/a Venice 30121 ITALY artlifefortheworld@libero.it https://www.facebook.com/pg/artlifefortheworld.venice