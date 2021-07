Papa Francesco sta bene dopo l’intervento al colon

Il bollettino del Vaticano sulle condizioni di Papa Francesco dopo l’intervento chirurgico di ieri: il Pontefice sta bene, 7 giorni di degenza

“Sua Santità Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo”. Lo rende noto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, come riferisce la Dire (www.dire.it). Il Pontefice domenica si è sottoposto a un intervento chirurgico al colon al Policlinico Gemelli in anestesia generale. L’operazione era stata programmata da tempo. “L’intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia sinistra ed ha avuto una durata di circa 3 ore” ha aggiunto Bruni. Per quanto riguarda il decorso post-operatorio, il direttore della sala stampa della Santa Sede ha spiegato che “si prevede una degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni”.