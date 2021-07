Give me up è il nuovo singolo di Aura Monè

Aura Monè online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Give me up”: il brano è anche in rotazione radiofonica

Quello di AURA MONÈ vuole essere un esordio solista all’insegna della pop-dance made in Italy: ecco, dunque, “GIVE ME UP”, prima release della giovane artista, una colonna sonora perfetta per l’imminente stagione estiva. Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Aura Monè e Stefano Picchi, include una sequenza di immagini di backstage che vede la trasformazione dell’artista dal trucco al finale passando per un balletto coinvolgente, dal sapore pop dance estivo e assolutamente made in Italy.

Ascolta ora “Give me up” su Spotify

Biografia

Aura Monè, pseudonimo di Matilde Giusti (Lucca, 3 settembre 1992) è un’autrice, cantante e performer italiana. Cresce sognando con la musica dei suoi idoli Lady Gaga, Elton John, Jennifer Lopez, Madonna e si appassiona ben presto al mondo della performance. Studia canto, pianoforte, ballo e recitazione, dimostrando un’inclinazione naturale verso l’espressione artistica. Autrice dei propri testi, racconta le proprie emozioni con una certa fluidità linguistica, che la porta ad alternare italiano ed inglese. Non ama le etichette e si districa con disinvoltura attraverso svariati generi musicali, sperimentando ogni forma di contaminazione: pop, elettronica, dance, ma anche ballate più classiche piano e voce. Forte e irriverente, esibisce una sensualità consapevole, che non nasconde cicatrici e fragilità, ma li converte in performance, trovando nell’espressione anche estrema, la strada per liberare un mondo interiore complesso e mutevole. Nel 2020 inizia a collaborare con Stefano Picchi e Claudio Mingardi al suo primo progetto SHINE AGAIN e contribuisce a darne forma, portando elementi di novità e contaminazione attingendo dai fenomeni pop contemporanei. Il primo singolo di Aura Monè, dal titolo GIVE ME UP, è disponibile in digitale dal 3 giugno e in radio dal 18 giugno 2021.

