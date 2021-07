Estate al Museo Galileo: gli eventi di Luglio e Agosto

Le iniziative estive del Museo Galileo a Luglio e Agosto. Oltre alle visite guidate in italiano e in inglese, previste passeggiate tematiche e attività per bambini

Nei mesi di luglio e agosto il Museo Galileo, che sarà aperto tutti i giorni, propone un ricco calendario di eventi dedicati a varie tipologie di pubblico.

Oltre alle visite guidate in italiano e in inglese, il programma prevede passeggiate tematiche nelle sale museali che permettono di comprendere meglio la figura di Galileo e di approfondire argomenti come la cosmografia dantesca o la diffusione della scienza nell’Illuminismo.

Non mancano le attività rivolte a bambini e ragazzi per conoscere aspetti curiosi di storia della scienza: tra le novità Giochi ottici che passione, per scoprire il meraviglioso mondo della visione con la camera oscura e l’utilizzo di specchi concavi e convessi, oltre a lenti e giochi ottici dal sapore antico, come il taumatropio e lo zootropio. Nell’attività L’aria, che forza! sarà possibile assistere a insoliti esperimenti e ripercorrere l’appassionante avventura della scoperta del peso dell’aria e del vuoto. A grande richiesta torna anche Sperimentiamo il museo, un’attività che, grazie all’utilizzo di riproduzioni fedeli, consente di capire il funzionamento di alcuni apparati sperimentali originali esposti nelle sale del museo, come il paradosso meccanico e la macchina per esperienze sulla forza centrifuga.

Continuano anche i percorsi in lingua inglese dedicati ai visitatori stranieri, con le visite tematiche Visit of the Medicean collection e Visit of the Lorraine collection.

Le attività sono riservate a gruppi di massimo 10 persone.

Costo: 3€ + biglietto di ingresso.

Prenotazione consigliata (costo: 1€/biglietto): tel. 055 2343723 (lunedì-sabato 8.30-18.00; domenica 9.00-18.00)

Il calendario degli eventi e tutte le informazioni utili per prendervi parte sono disponibili su www.museogalileo.it.