Elasi torna con il singolo Cocoricò

Elasi canta la salvaguardia dell’ambiente nel brano Cocoricò, pubblicata per Trident/Polydor. Dopo averci conquistato con l’EP d’esordio Campi Elasi, la cantautrice, producer e chitarrista alessandrina di base a Milano torna con una canzone piena di energia, colorata e divertente capace di affrontare con leggerezza una tematica straordinariamente importante e attuale: quella dell’ecologia.

Cocoricò è una canzone che esprime un concetto che dovrebbe essere pop – nel senso di conosciuto e capace di coinvolgere tutti – con un sound volutamente e dichiaratamente pop.

“’Lì c’erano conchiglie, ora solo siga e bottiglie’ è una frase che mi è venuta in mente una mattina in cui, con le mie amiche, stavamo raccogliendo mozziconi, plastica e vetri rotti di una spiaggia libera in Liguria il testo di Cocoricò è la sintesi di quei discorsi che faccio con le persone a me care sul mondo in cui viviamo oggi, sulla paura del futuro, su una società che fagocita ecosistemi disinteressandosi delle conseguenze. Dipende da noi la tutela del pianeta: non c’è tempo, anche se la colpa è degli altri tanto sono fatti nostri, come canta lei stessa. Dipende anche da noi, dunque: è partendo dalle piccole scelte quotidiane che si può fare la differenza e permettere di conservare l’equilibrio della natura“, ha raccontato Elasi.

Nata quasi per gioco da una jam session nello studio dell’amico Simone Manzotti di synth e voci in falsetto in stile Jungle, da cui la cantautrice ha poi sviluppato melodia e testo, Cocoricò si ispira senza volerlo a ‘Virtual Insanity’ dei Jamiroquai: un brano ecologista e arrabbiato, ma estremamente funk-pop.

Un irresistibile sound disco funky ottenuto grazie agli amici e compagni di band Plastica (Matilde Ferrari) e Braoboy (Emanuele Tosoni), che collaborato con Elasi nella pre-produzione aggiungendo fiati, percussioni e nuovi elementi e alla partecipazione nella produzione finale di Kleak & Veebu, che hanno lavorato al brano a distanza, da Valencia. Ciliegina sulla torta, il mix e master di Pinaxa (sound engineer di Depeche Mode, Battiato, Jovanotti).