Capone & BungtBangt: fuori il nuovo brano

Capone&BungtBangt pubblica il nuovo inedito dal titolo “Io sono …”. Nuovo monito dagli artisti alfieri dell’eco-sostenibilità

“Io sono…” è il nuovo inedito del gruppo musicale Capone & BungtBangt capitanato da Maurizio Capone e viene supportato dal videoclip del regista FRE’. La band e il regista hanno pensato di sottolineare il contrasto tra la “leggerezza/positività” e la “drammaticità” del tema ambiente e aspira a sensibilizzare tutti, specie i più giovani, su un argomento importante per il nostro futuro che vive risvolti drammatici.

Il brano, pubblicato dalla label italo americana Hammer Music, anticipa il sesto album che verrà pubblicato nel 2022.

“Io sono…” è una canzone solare e gioiosa volutamente scritta per trasmettere positività in un momento nel quale c’è un gran desiderio di tornare alla vita normale. Capone, con la collaborazione di Lello Savonardo cantautore e docente di Comunicazione presso l’Università Federico ll di Napoli, scrive un testo sulla bellezza della natura e sulla gioia di viverla a pieno, tutti insieme e con amore.

Sonorità reggae e ritmiche jungle per mettere in relazione la giungla naturale e selvaggia con la giungla del caos metropolitano alla ricerca dell’armonia tra dimensioni diverse che devono assolutamente cercare il modo di vivere sullo stesso pianeta.

La capacità di scrivere belle canzoni si unisce all’arte di far suonare strumenti impossibili ed ecosostenibili, questa caratteristica ha permesso a Capone & BungtBangt di essere ancora dei pionieri nell’ambito della “Musica Green”.

Oltre a Capone con i suoi innumerevoli strumenti riciclati, uno su tutti la scopa elettrica, la band è composta da Mr. Paradais al basso da ponte e scatolophon basso, Horùs al tubolophon e percussaglie e Maestro Zannella alla buatteria. Artisti a tutto tondo, performer, strumentisti, sound designer ed ecologisti convinti.

Questa grande vitalità è alla base della collaborazione con l’etichetta italoamericana Hammer Music e Rosso di Sera Records le quali hanno deciso di investire sul progetto sposando l’idea e dare massima visibilità nazionale ed internazionale alla band. Del resto la musica di Capone & BungtBangt non è nuova ai palcoscenici internazionali con esperienze in classifica e rotazione radiofonica in Canada e Stati Uniti ma anche coi concerti in Giappone, Europa e Africa.



