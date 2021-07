Arianna Gianfelici duetta con I Desideri nel nuovo brano

Arianna Gianfelici torna ad emozionare con “Tutto il nostro folle amore” (Discovery Lab/Sheky Group S.R.L.S./distr. Believe Digital), il suo nuovo singolo con I Desideri

Dopo l’incredibile esperienza ad Amici ed il successo ottenuto con “L’amore davvero” e “Qualcosa di te”, Arianna Gianfelici torna ad emozionare con “Tutto il nostro folle amore” (Discovery Lab/Sheky Group S.R.L.S./distr. Believe Digital), il suo nuovo singolo che la vede al fianco del seguitissimo duo pop-rap partenopeo I Desideri.

Tre vocalità uniche ed autentiche, tre giovani talenti in grado di arrivare dritti al cuore del pubblico di ogni fascia d’età, si intrecciano su un attualissimo tappeto sonoro leggero e frizzante, per dar vita ad un pezzo in cui l’amore è al centro di tutto, tra «speranze sul davanzale» ed «il trucco quando piango di felicità»; perché l’amore, «proprio come la pubblicità, arriva sul più bello», inaspettato, travolgente e totalizzante e ci accompagna «in ogni passo che facciamo», ricordandoci di esistere anche quando tutto «è un gran casino» e facendoci riscoprire la meraviglia che si cela dietro ai piccoli gesti, a quelle impercettibili ma preziosissime azioni ed attenzioni quotidiane che riserviamo a chi ci fa battere il cuore, a chi scegliamo ogni giorno, – «ridere è importante come dirsi tutto sempre» –, in una dimensione incantata, in bilico tra sogno e realtà.

La voce incisiva e graffiante di Arianna, si unisce allo stile inconfondibile del duo da milioni di streams e views in un’accattivante e modernissima dedica d’amore pop, prodotta da Jason Rooney ed impreziosita dal flow e dalle barre dei fratelli Iadicicco, che fonde sentimento ed ironia, raccontando la routine di una giovane coppia in tutte le sue sfaccettature, in tutta la sua eccezionale semplicità.

«Litigare sulle scale e fare pace in ascensore»; inutili diverbi e discussioni vengono immediatamente spazzati via da un legame che non opprime, non limita, bensì arricchisce ogni giorno, con la consapevolezza di essere, l’uno per l’altra, «un colpo di fulmine esterno», «in tutto il nostro folle amore».

“Tutto il nostro folle amore”, scritto da I Desideri, Alan Palmieri, Niccolò Verrienti, Giulia Capone e Greta Portacci, sarà accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Alessandro Viola ed Alessandro Boggi di Babeep Production, che verrà presentato nel corso dei prossimi giorni e fa da apripista al debut album di Arianna Gianfelici, in uscita a Luglio.

Biografie.

Arianna Gianfelici:

Arianna Gianfelici è una cantante italiana nata a Roma il 05 Novembre 2001. Talentuosa, determinata, dotata di una vocalità unica ed incisiva, in grado di sfiorare le corde dell’anima degli ascoltatori, nel 2020 partecipa alla ventesima edizione di Amici. L’importantissima esperienza all’interno della scuola più seguita d’Italia, le consente di crescere personalmente e professionalmente, ampliando le sue competenze musicali ed impreziosendo la sua caratura vocale di nuove sfumature. Durante il Talent Show Mediaset, Arianna pubblica “L’amore davvero”, il suo primo singolo ufficiale, a cui segue, qualche mese più in là, “Qualcosa di te”, un brano dal fortissimo impatto emozionale che la talentuosa interprete capitolina dedica al suo papà, prematuramente scomparso. Grazie alla sua capacità interpretativa e comunicativa, Arianna Gianfelici fa breccia nel cuore del pubblico e, concluso il percorso ad Amici, trova ne I Desideri, il duo pop-rap partenopeo da milioni di streams e views, la stessa urgenza espressiva, che porta i tre alla realizzazione ed alla pubblicazione di “Tutto il nostro folle amore”, una release dalle sonorità tipicamente pop – curate dal sapiente lavoro del celebre producer Jason Rooney -, scritta dai due fratelli Iadicicco in collaborazione con Alan Palmieri, Niccolò Verrienti, Giulia Capone e Greta Portacci, che racconta una relazione di coppia in un connubio di ironia e sentimento. Determinata, autentica, versatile e brillante, Arianna Gianfelici è il perfetto mix di cuore, anima e voce, tra i più promettenti talenti della nuova scena femminile italiana.

I Desideri:

I Desideri sono un duo, composto dai fratelli Salvatore e Giuliano Iadicicco, che ha coinvolto migliaia di persone grazie a talento e travolgenti sonorità urban-pop-rap. A decretare il loro successo, il brano “Made In Napoli” (2014), in featuring con Clementino, singolo che, con milioni di streams nei digital stores e con un videoclip ufficiale che ha superato le 30.000.000 di visualizzazioni in pochissime settimane, è stato scelto come colonna sonora del film “La Scuola Più Bella Del Mondo” di Luca Maniero, interpretato da artisti del calibro di Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro e Lello Arena. Release dopo release, il duo conquista pubblico e critica, arrivando a comporre successi entrati a far parte di seguitissime serie televisive, tra cui la celebre “Gomorra”. Nel 2016, I Desideri collaborano con Mostro sulle note di “Adesso” e, l’anno successivo, firmano il loro primo contratto discografico con Sony Music Italy. Nello stesso anno, partecipano e vincono il Wind Summer Festival con il brano “Uagliò”, title track del loro primo album, pubblicato qualche mese più in là e sono protagonisti della colonna sonora del film “Fausto e Furio” di Lucio Gaudino, con Maurizio Battista ed Enzo Salvi che, per la prima volta, li vede anche in veste di attori. Dopo aver pubblicato altri brani di grande successo, come “Tu si a regina mia” e “Si cchià bella”, il 17 Gennaio 2020 esce il loro secondo progetto discografico, “96/97”, un disco che definiscono di transizione e cambiamento. All’interno dell’album, 12 tracce, tra cui i featuring con alcuni dei nomi di maggior rilievo della nuova scena italiana: da Geolier a Livio Cori, a Peppe Soks. Pochi mesi più in là, arriva il brano “Lo stesso cielo”, canzone che tratta la complessa e delicata tematica del cyberbullismo, con cui I Desideri entrano a far parte della squadra dei 20 semifinalisti di AmaSanremo. A Giugno 2021, il duo è al fianco di Arianna Gianfelici, tra le protagoniste più apprezzate e talentuose della ventesima edizione di Amici, sulle note di “Tutto il nostro folle amore”, una release fresca ed attualissima che fonde ironia e sentimenti. Incisivi, determinati e seguitissimi, I Desideri sono tra i migliori esponenti della nuova scena italiana.

