Tempo di promenade: Malo propone il look ideale

È tempo di promenade sul lungo lago o in riva al mare al tramonto. Malo propone il look ideale: l’abito chemisier per lei e il girocollo costa inglese per lui

Con l’arrivo dell’estate torna la voglia di tempo libero all’aperto e di passeggiate sul lungo lago o in riva al mare al tramonto. Malo, storico marchio del Made in Italy, propone il look ideale per vivere le promenade nel segno dello stile e dell’eleganza, con capi morbidi e raffinati.

Per lei, l’abito chemisier in cotone color menta e dettagli con ricamo à jour, per lui il maglione girocollo in cotone a costa inglese, tinto in capo, color cactus.

Capi che trasmettono, per colorazione e scelta dei tessuti, freschezza e un’idea di libertà. Lavorazioni pregiate, per chi ricerca uno stile senza tempo e dà valore alla tradizione, realizzati con quella passione e conoscenza italiana di una volta che contraddistinguono da sempre la maison fiorentina.

