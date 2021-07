Sara Battaglini presenta il nuovo progetto “Vernal Love”, in uscita per Auand Records, e il primo singolo “Birdcage”

Vernal Love è il nuovo progetto della cantante e compositrice Sara Battaglini, in uscita per Auand Records il 2 Luglio 2021.

Un progetto trasversale con un ensemble interamente toscano composto da sei elementi intrecciati in un delicato tessuto acustico ed elettronico. Le composizioni avvolte in un intimo magma denso e colorato, rimangono sospese tra leggerezza e amarezza, in equilibrio tra ciò che nella fragilità umana è sognante e assurdo.

Un progetto dedicato al concetto dell’assenza, intesa non solo come distanza e mancanza ma come stato, come “casa”. E’ una visione della vita fuori e dentro una bolla nella quale ci sentiamo protetti e imprigionati allo stesso tempo, in cui raggiungiamo il punto di maggiore distanza da ciò che ci circonda ma anche la profondità più intima e sensibile della nostra persona.

L’uscita di Vernal Love è stata anticipata dal primo estratto “Birdcage”.

Dopo il debutto Dalia con una formazione in trio e collaborazioni come nel disco Text(US) degli Auanders, Sara Battaglini compone e arrangia il nuovo lavoro Vernal Love per una formazione allargata di sei musicisti dove oltre alla ritmica composta da Simone Graziano, Francesco Ponticelli e Bernardo Guerra, intreccia alla sua voce la timbrica di due fiati, il sax baritono e clarinetto basso di Beppe Scardino e la tromba e flicorno di Jacopo Fagioli.

La ricerca e l’attenzione sono rivolti verso un impasto sonoro avvolgente, ricco di diversi layer e ambienti sonori, con elementi di elettronica e timbriche acustiche sviluppati e lavorati con cura in una produzione in collaborazione con Francesco Ponticelli.

