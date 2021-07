Riccardo Martelli resta a capo dei geologi toscani

Ordine dei Geologi della Toscana: riconfermato il presidente Riccardo Martelli. Ecco i componenti del nuovo consiglio

Si è insediato il nuovo consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana, i cui membri saranno in carica per il quadriennio 2021-2025. Confermato Riccardo Martelli come presidente dell’Ordine. Gli altri membri sono: Elisa Livi vicepresidente, Alessandro Danesi (tesoriere), Gaddo Mannori (segretario), Alessandro Cortopassi (consigliere), Daria Duranti (consigliera), Chiara Lapira (consigliera), Simone Frosini (consigliere), Iacopo Parenti (consigliere), Monica Salvadori (consigliera) e Samuel Medoro (consigliere).

«Il nostro intento – dice Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine – è proseguire nel percorso tracciato nei quattro anni precedenti fatti di collaborazioni strette con le categorie professionali dell’area tecnica e con la parte politica, con la quale porteremo avanti i progetti già avviati su geoturismo e protezione civile oltre a rendere sempre più solidi i rapporti di collaborazione istituzionale».