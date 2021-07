Praino online con il singolo Bruci il mondo

“Bruci il mondo” è il nuovo singolo di Praino: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali, fuori per Garrincha Dischi

PRAINO, nuovo entrato nella scuderia Garrincha Dischi, inaugura questa avventura con il nuovo singolo “Bruci il mondo”, disponibile sulle principali piattaforme digitali: una canzone leggera ma al tempo stesso spigolosa e ruvida nel sound, che passa dalla morbidezza delle chitarre riverberate a quelle distorte e taglienti del finale.

«Descrivere un sentimento che si prova è estremamente personale – così racconta PRAINO- ho pensato di suonare e scrivere ciò che per me può essere un momento e uno stato d’animo bellissimo, come fosse una carezza per tutti coloro che bruciano d’amore o di passione».

Prodotto, registrato, mixato e masterizzato dallo stesso PRAINO e da Fausto de Bellis presso il Basement Studio a Bologna, “Bruci il mondo” è la terza tappa di questo nuovo percorso artistico del cantautore e polistrumentista calabrese – inaugurato dai precedenti singoli Vorrei essere una foresta e Morderti– : un intimo viaggio nelle liriche eleganti, dirette e raffinate in cui perdersi senza meta.

Francesco Praino è un cantautore e vive a Bologna. Nasce in Calabria e da bambino inizia a suonare la batteria e a scrivere canzoni. Si trasferisce a Bologna per studiare Storia e parallelamente iniziare il suo percorso musicale. Polistrumentista – suona batteria, chitarra e basso – è un artista appassionato che scrive e suona per esigenza, incide e registra in cantina, senza mai trascurare l’uso di una scrittura fine e diretta.

Nei suoi brani nessun suono viene mai lasciato al caso.