Odisseo è il nuovo singolo di LUVESPONE & Moby Rick

Disponibile online “Odisseo”, il nuovo singolo di LUVESPONE & Moby Rick, voci siciliane provenienti dalla famiglia Reggae Connection

Fuori “Odisseo”, il nuovo singolo di LUVESPONE & Moby Rick, voci siciliane provenienti dalla famiglia Reggae Connection. Cadenzato da sonorità reggae/hip hop il brano si sviluppa su un altalenante sbalzo temporale all’interno del quale i due cantanti ripercorrono il loro passato e presente, toccando elementi biografici, sociali e introspettivi. Il titolo del brano, invece, trae spunto da un passo dell’Odissea, in cui Ulisse inganna il Ciclope dicendo di essere «Nessuno», con un gioco di assonanze tipico della lingua greca.

“Siamo figli di questo tempo, un tempo in cui non abbiamo certezze assolute su di noi: è come possedere un’identità negata. Accettiamo questa condizione”.

https://youtu.be/M164bb4yntE

“Moby Rick, oltre ad essere un amico fraterno, è un artista dotato di grande estro, imprevedibile nelle rime, nelle tematiche e nelle melodie – dichiara LUVESPONE – tornare a lavorare con lui, dopo anni di assenza e di silenzio, è stato un toccasana soprattutto in un momento come questo in cui è difficile intercettare input positivi. Quanto al brano, abbiamo scritto e registrato un vero e proprio flusso di coscienza, ripercorrendo le nostre vite, i ricordi passati e i nostri punti di vista sul mondo, ma con lo stesso spirito di quando abbiamo iniziato a fare musica insieme”.

LUVESPONE, all’anagrafe Guido Savatteri, cantante reggae di origini siciliane è laureato in Filologia Moderna e appassionato di comunicazione digitale. Muove i primi passi nel mondo della musica nel 2008, grazie alla fondazione del progetto Reggae Connection, nato dall’amore per la reggae music e dalla voglia di diffonderla con tutti i mezzi possibili.

Inizia la sua carriera come vocalist durante i dj set in vinile della Reggae Connection, grazie ai quali coglie le tante sfumature della musica in levare. Tra il 2012 e il 2017, con la pubblicazione del mixtape “Mattone su Mattone” e dell’album “Io Resto Qua”, realizzati in collaborazione con l’artista MicroRico, si esibisce nelle più importanti manifestazioni siciliane, come il “One Day Music”, il “BeatFull Festival” e il “Sicily Music Village”. Inoltre, apre i concerti di artisti reggae nazionali e internazionali come Alborosie, General Levy, Mellow Mood, Africa Unite, Mama Marjas, Shakalab, BoomDaBash, Sud Sound System, Brusco.

Nel 2020, con l’ingresso in Maqueta Records, ha pubblicato “Time taking over”, “Ubriachi fino alle tre feat. Tarsia” e “Un po’ più a Sud”, anticipando l’inizio del suo nuovo progetto, caratterizzato dalla presenza delle sonorità reggae, ma aperto alle più varie contaminazioni con il pop, l’elettronica e la black music. Attualmente sta lavorando a nuovi singoli, con l’intento di riunirli nel primo album da solista. Dopo “Pioggia su di Me”, LUVESPONE torna con un nuovo brano sul “Fifteen” Riddim, il ritmo realizzato da Gheesa e prodotto da Enna Massive in occasione del loro 15°anno di attività musicale, con Moby Rick.