Occhiali: Sun’s Good lancia il modello The Baby

Laboratorio creativo sempre in evoluzione, Sun’s Good presenta oggi il nuovo modello The Baby, destinato ai piccolissimi (2-5 anni) che si affianca al modello The Kid progettato per la fascia 5-10 anni.

Protezione per tutta la famiglia e un design funzionale che protegge gli occhi sia in montagna che al mare sono da sempre i tratti distintivi dell’intera collezione Sun’s Good. Filrouge stagione dopo stagione rimangono il colore, la cura per design –- con il signature detail del paraluce laterale integrato reinterpretato in chiave moderna e attuale – e quel senso di spensieratezza e allegria che accompagna ogni modello. Il tutto riuscendo a mantenere un prezzo sempre molto interessante e naturalmente la qualità garantita da una progettazione e realizzazione e totalmente italiana.

Focus kids. Entrambe le proposte bambino riprendono look e stile degli adulti ma il paragone si ferma qui. Non sono infatti semplici riduzioni in scala di un modello da adulto ma sono stati attentamente studiati nei minimi particolari e offrono contenuti tecnici diversi. Le aste, ad esempio, pinzano di più sulla nuca per non scivolare via e la calzata sul naso è perfetta per il setto dei bimbi che fino all’adolescenza ha delle caratteristiche totalmente diverse dagli adulti. I materiali scelti sono anallergici, testati e conformi a tutte le normative, le lenti in nylon o policarbonato, sono sempre infrangibili per evitare eventuali danni causati da schegge in caso di rottura e sono in base 6 in tutta la gamma perché è stato dimostrato che con questa curvatura si hanno meno distorsione e meno riflessi interni.

Nel modello the Kid – destinato alla fascia 5-10 anni – le lenti sono tutte in categoria A3 con una specchiatura molto forte e la polarizzazione è disponibile solo su alcune varianti così che il genitore possa scegliere in base alle proprie necessità. Tutto a vantaggio del comfort e del benessere visivo dei più piccoli. Inoltre le aste sono facilmente riposizionabili a pressione così che in un paio di gesti l’occhiale possa essere ricomposto.

The Baby – 2-5 anni – si presenta invece come pezzo unico dalle forme avvolgenti per migliorare il fit sul volto realizzato in materiale anallergico e antibatterico e con lenti fumo categoria 4. Divertenti le proposte colore, tutte realizzate con vernici ad acqua, che scelgono sia la tinta unita che lo sfumato.

www.sunsgood.com