Galil3o pubblica una nuova canzone

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Francesco (esci tutte le sere)”, il nuovo singolo di Galil3o

Fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali “Francesco (esci tutte le sere)”, il nuovo brano di Galil3o. Un singolo pop, che ripercorre, in maniera del tutto autobiografica, le serate estive, quelle vissute a cavallo dei 30 anni, destinate a rimanere negli annali. Un affresco vivo e ironico di un periodo della nostra vita in cui, solleticati dal caldo, aspettiamo l’alba per incrociare uno sguardo. E tra ricordi sfocati di musica, incontri appassionati e la confusione di un quartiere vitale come quello di San Lorenzo, a Roma, sorridiamo quando ci accorgiamo che qualcosa è cambiato, che una pizza sul divano ci potrebbe attirare di più di una manciata di ore in mezzo alla gente.

Ascolta “Francesco (esci tutte le sere)”: https://spoti.fi/3wwev2L

Il brano, scritto da Galil3o, è stato arrangiato e prodotto da Luigi Di Chiappari e Andrea Guastadisegni, e masterizzato da Matteo Gabbianelli (kuTzo). Francesco Galioto, in arte Galil3o, è un cantautore romano garbato, elegante ed inquieto. Dopo alcune importanti esperienze con gli FSH, ha dato vita al suo progetto solista, con cui ha vinto lo Spaghetti Unplugged Festival e ha suonato al MEI – Meeting degli indipendenti di Faenza.

GALIL3O PARLA DI “FRANCESCO (ESCI TUTTE LE SERE)”

Francesco perché sei così approssimativo?

Quante volte me lo sono sentito dire, eppure sono sempre molto divertente quando esco il sabato sera… soprattutto in quelle serate che partono piano, in sordina e poi rimangono nella storia… alla fine cosa altro ci serve per essere felici?

La copertina nasce da un dipinto originale dell’artista Mario Tavernaro, ispirato dalla canzone e rielaborato digitalmente da Eva Tavernaro.

GALIL3O | BIOGRAFIA

Francesco Galioto, in arte Galil3o, è un cantautore romano garbato, elegante e inquieto al punto giusto. Sa parlare di emozioni complesse, ma alla fine strappa sempre un sorriso.

Dopo l’esperienza con la band FSH (Premio Pigro 2010 e tra i 60 finalisti di Sanremo Giovani 2012), debutta artisticamente nel 2015, con un concerto in apertura al Rino Gaetano Day, a cui segue un secondo nel 2016.

Conquista definitivamente il cuore del nuovo pubblico nel 2018, quando vince lo Spaghetti Unplugged Festival e pubblica il suo primo singolo “Parte di me”. Nello stesso anno esce “La prospettiva”, che presenta in anteprima al Le Mura (sold-out).

Nel 2019 apre il live di Jimmy Ingrassia a Roma, sale sul podio del Marmo Music Match, dove si aggiudica il terzo posto, si esibisce al MEI – Meeting degli indipendenti di Faenza e pubblica due singoli: “Termini”, che supererà i 55.000 mila ascolti su Spotify, e “Sola”.

Nel 2020 inizia un nuovo importante percorso in studio, che lo porterà, alla fine del 2021, alla pubblicazione del suo primo album solista, già anticipato dal singolo “Viaggiare leggeri”.