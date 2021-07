Elena Bonelli e i suoi ragazzi a Piazza del Popolo

Elena Bonelli con i suoi ragazzi protagonisti del “Gran Galà della Canzone Romana” e finalissima “Dallo stornello al rap” sul grande palco di Piazza del Popolo

“Gran Galà della Canzone Romana” e finalissima “Dallo stornello al rap” sul grande palco di Piazza del Popolo il 4 luglio alle ore 21 nel programma degli eventi UEFA Euro 2020.

Elena Bonelli, ideatrice e direttrice artistica del talent, “Voce di Roma” e “ambasciatrice della canzone romana nel mondo” insieme agli 11 super finalisti del contest della canzone romana “Dallo stornello al rap” saranno protagonisti di questo viaggio musicale dedicato a Roma e alla sua meravigliosa musica di nuova tendenza.

La serata sarà un vero e proprio galà della canzone romana perché oltre al concerto di Elena Bonelli, che interpreterà le canzoni romane di ieri fino a quelle dei nostri giorni, la kermesse vedrà in scena gli artisti più interessanti della scena romana attuale ovvero i finalisti del concorso: Virginia Rufo, La Romantica, Erre Punto, Er Drago, Giulia Ventisette, Nitrus, Merrick e Petross, Box Boys, Chino.

L’evento si aprirà con l’esibizione dei 5 finalisti della 5° edizione del concorso, si proseguirà con il magnifico concerto di Elena Bonelli ed a chiudere la serata i 5 finalisti della 6° edizione.

Sul palco un ensemble musicale di 6 elementi: Nanni Civitenga al basso, Sergio Vitale alla tromba, Giandomenico Anellino alla chitarra, Puccio Panettieri alla batteria e Stefano Paolozzi al piano.

In più ospiti e tante sorprese. Il Gran Galà a fine serata vedrà la proclamazione dei vincitori della 5° e della 6° edizione del concorso. Serata da non perdere.

Quest’importante evento a Roma per UEFA 2020 è promosso dal Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale con il coordinamento di Zetema Progetto Cultura, con i contributi di Fondazione musica per Roma, Biblioteche di Roma, Fondazione Cinema per Roma e Casa del Cinema.