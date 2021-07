Collettivo Mario Rossi: fuori il nuovo disco

Su tutte le piattaforme digitali “Collettivo Mario Rossi”, il disco che racconta i disagi del nostro tempo, con Andrea Mingardi e Danilo Sacco

Andrea Mingardi, Danilo Sacco e tanti altri grandi cantanti e musicisti, si mettono a disposizione del Collettivo Mario Rossi per parlare dei disagi del nostro tempo in un disco fuori su tutti i digital store (distribuzione Believe), con l’intro a cura dello showman Andrea Barbi.

Il Collettivo Mario Rossi è nato da un’idea e dal sostegno di Alessandro Simonazzi, con l’intento di riunire più persone possibili in un’associazione culturale, nel tentativo di riuscire (con il veicolo della musica) a cambiare qualcosa a beneficio delle nuove generazioni.

L’idea è quella di mettere a disposizione un gruppo sempre più vasto di artisti per costruire su misura una canzone ad ogni associazione di categoria che lo richieda, che voglia esprimere i propri concetti senza censure e vincoli, oltre che proporre qualche soluzione!

Il Collettivo Mario Rossi è un progetto ambizioso nato per rappresentare, attraverso un nome comune, il più diffuso in Italia, tutte quelle persone che non hanno voce e vorrebbero giustamente averla!

“La forza del gruppo è da sempre un mio punto fermo e da esterno al mondo musicale.” – Racconta Simonazzi – “Ma conoscendo la potenza della musica, ho semplicemente sommato questo mio credo all’unione di artisti che fossero sulla mia lunghezza d’onda e avessero qualcosa da comunicare, ognuno a modo suo, ma guidati da una stessa motivazione, che è quella di lanciare un messaggio comune, rispetto a una tematica oggi molto sentita, come quella della costrizione delle nostre vite in pandemia”.

Ma le tematiche sociali e culturali sono infinite e il collettivo, per sua stessa natura, deve avere la motivazione per essere continuamente sul pezzo, sposando le cause più diverse e più importanti, perché nulla è più forte di un messaggio comune veicolato attraverso le canzoni, soprattutto quando il linguaggio e le sonorità abbracciano tutte le generazioni, senza discriminazioni di nessun tipo, senza colori politici e senza preclusioni.

Ogni profitto sarà utilizzato per scopi sociali!!

Coinvolti nel progetto undici artisti di generi e percorsi musicali diversi, dal cantautorato al rap, per abbracciare ogni forma di comunicazione attraverso la musica:

Andrea Mingardi, Danilo Sacco, Luca Anceschi e la figlia Lisa, Alberto Bertoli, Francesco Ottani, Digiuno, Mamamicarburo, Ma noi no, Wondo & Sub Zer0, Joo8, QBR ed Emly Sporting Club.

Perché lo stiamo facendo?

Perché se nessuno fa niente i nostri figli avranno tutti i nostri conti da pagare e perché siamo cuori volanti che vogliono vivere senza rimpianti.

Mario Rossi

TRACKLIST DISCO COLLETTIVO MARIO ROSSI

“Intro” – Andrea Barbi

1- “Se lo vuoi” – Ma noi no feat Danilo Sacco

Autori: Montanari/ Peretto

2- “Klaus” – Mamamicarburo

Autori: Gasparini /Morgotti

3 -“Che cosa c’è” – Little Dario feat. Luca Anceschi

Autori: Gasparini / Ottani

4 -“Corri” – Wondo & Sub Zer0

Autore: Wondo

5 – “Sospesi/La luce di Hyades” – Emily Sporting Club

Autori: Minari, Pulvirenti

6 – “Spacca” – Q.B.R.

Autori Gasparini / G.Anceschi/L.Anceschi

7 – “2021” – Joo8 feat. Lisa

Autori : D. J. Tagoe/ Gasparini/L.Anceschi/ G.Anceschi

8 – “Collettivo Mario Rossi” – Andrea Mingardi

Autori: Mingardi /Tirelli

9 “Il rispetto dell ortica” – Digiuno

Autori: Francesco Borghi

10 – “Pane al Pane”: Alberto Bertoli

Autori: A.Bertoli/M.Baroni

11 “Everything is gonna be alright” – Mingardi/Anceschi

Mingardi/ Tirelli

Direttore esecutivo: Jonathan Gasparini

Direttore artistico: Luca Anceschi