Beautiful Angel è la nuova canzone di Arianna

Arianna Bergamaschi online su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica con il nuovo singolo dal titolo “Beautiful Angel”

“BEAUTIFUL ANGEL” è un singolo che nasce come rielaborazione musicale in inglese del più famoso tango argentino di Carlos Gardel, “Por una cabeza”.

L’idea di utilizzare una parte di questo brano iconico per farne una versione pop è stata proposta dalla stessa ARIANNA, co-produttrice e co-autrice della nuova release, dopo aver guardato la scena del film “Scent of a Woman” in cui Al Pacino balla un tango molto appassionato sulle note di questo brano. Proprio sulla scia di questa passionalità l’artista e la produzione hanno rielaborato “Beautiful Angel”, rendendo però l’arrangiamento moderno, sensuale ed ipnotico e riscrivendo il testo nella prima versione in inglese per renderlo ancora più internazionale.

Il videoclip ufficiale di “Beautiful Angel”, diretto da Paolo Gandola e prodotto da Art Beat s.r.l., è stato girato tra Milano e l’Uruguay (luogo di nascita di Gardel), esattamente sulla spiaggia di punta del este. Due ballerini uruguaiani della compagnia nazionale del balletto si muovono sinuosi tra passi di tango moderno e danza contemporanea e si inseguono, si cercano, si rifiutano e infine si amano tra una gabbia, la hall di un hotel e la spiaggia al tramonto. Lui rappresenta il “beutiful angel” della canzone, e lei è l’alter ego di Arianna. L’artista, nel suo look tango/fashionista, è la narratrice della storia e testimone della sequenza di immagini, rapita dal vortice della musica.

Biografia

Cantante pop e performer, Arianna ha iniziato la sua carriera quando era solo una teenager. Ha diviso la sua attività tra l’ Italia e gli Usa e negli ultimi anni ha collaborato con grandi artisti internazionali come WILL I AM, SHAGGY, PITBULL, FLO RIDA, JUANES. Divide la sua vita privata e carriera tra Milano e Miami dove con il producer C – ROD ha prodotto questo nuovo singolo “Beautiful Angel”, una track pop adattissima ai club e alla movida estiva e che trasporta la fantasia di chi l’ascolta su una spiaggia al tramonto. Il brano è disponibile in radio e in digitale dal 18 giugno 2021.

