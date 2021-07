Venerdì è il nuovo singolo di Spicci

Venerdì feat. Aleam è il nuovo singolo di Spicci: il brano fuori sulle piattaforme digitali per Le Siepi Dischi e in distribuzione Believe

E’ online Venerdì, il nuovo singolo di Spicci feat. Aleam fuori per Le Siepi Dischi e in distribuzione Believe. Dopo l’esordio dal titolo Caffè Amaro, torniamo ancora una volta nel mondo agrodolce dove ironia e romanticismo si fondono nelle note scelte dal cantautore di Avellino Il brano è un invito al voltare pagina, al non fermarsi all’ “immenso regresso”, al trovare in due l’equilibrio, che nonostante le difficoltà è bello così, anche nell’ imperfezione. Con la collaborazione di Aleam, il tutto è amplificato.Nel brano infatti, lui descrive i drammi della coppia, ma sempre con un velo di speranza, come se ci fosse sempre un’ultima possibilità, il “venerdì”.

“Venerdì” è una condanna a tutti coloro che pensano che l’amore vero sia solo quello dei grandi. “ Se non sarà sabato vivremo venerdì “. Ho scelto un giorno diverso dal solito sabato in coppia, uscendo quindi dai prototipi e sostiene che l’amore non ha età e che ognuno sceglie come proteggere la propria storia, ognuno sceglie di amare a suo modo, perché si sa, non esiste manuale.

BIO:

Matteo De Masi, in arte Spicci, è un cantautore classe 2000 della provincia di Avellino.

Si avvicina alla musica da autodidatta, premendo i tasti di un vecchio pianoforte che sua madre suonava da bambina, per convincersi in seguito ad iniziare a studiare canto pop (frequentando anche per un anno la Camp Academy di Napoli e il Conservatorio Martucci di Salerno). Tra le altre cose, si esibisce durante il Capodanno del 2019 in piazza Plebiscito a Napoli, durante il concerto organizzato da Radio Kiss Kiss. Intanto, sceglie di chiamarsi Spicci in memoria di un vecchio e traumatico episodio quando, da bambino, quasi inghiottì una monetina durante un trucco di magia che era solito fare. Matteo De Masi, in arte, è un cantautore classe 2000 della provincia di Avellino.Si avvicina alla musica da autodidatta, premendo i tasti di un vecchio pianoforte che sua madre suonava da bambina, per convincersi in seguito ad iniziare a studiare canto pop (frequentando anche per un anno la Camp Academy di Napoli e il Conservatorio Martucci di Salerno). Tra le altre cose, si esibisce durante il Capodanno del 2019 in piazza Plebiscito a Napoli, durante il concerto organizzato da Radio Kiss Kiss. Intanto, sceglie di chiamarsiin memoria di un vecchio e traumatico episodio quando, da bambino, quasi inghiottì una monetina durante un trucco di magia che era solito fare. Incontra il produttore Hammochee, tra i due nasce una stretta collaborazione e nel 2021 entra nel roster de Le Siepi Dischi. Caffè Amaro è il suo primo singolo.