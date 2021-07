Time 2 Rap Festival: a Villa Ada il rap incontra il metal

Al via sabato 3 luglio a Villa Ada “Time 2 Rap Festival”, il primo evento dal vivo firmato Time 2 Rap Records in collaborazione con Radar Concerti

Al via sabato 3 luglio “Time 2 Rap Festival”, il primo evento dal vivo firmato Time 2 Rap Records in collaborazione con Radar Concerti. La neonata etichetta romana dedicata al rap hardcore e alle contaminazioni estreme tra metal e Hip-Hop, presenta al pubblico di Villa Ada gli artisti del suo roster che presenteranno dal vivo i loro rispettivi ultimi lavori.

Metal Carter, veterano della scena Hip-Hop nazionale e già membro fondatore di TruceKlan e TruceBoys, salirà sul palco per presentare i brani dell’ultimo disco “Fresh Kill”. Il suo stile unico e coinvolgente, si distingue per sonorità estreme accostate a liriche che trattano tematiche come violenza, vita di strada e riscatto sociale. Il suo immaginario rimanda alle atmosfere dei film gore popolate di mostri, scheletri e tanto sangue.

Chef Ragoo, altra punta di diamante del rap underground ha pubblicato da poco l’album “Novecento”, che sintetizza lo spiccato approccio punk dell’MC romano. Il suo è un percorso narrativo che parte dall’interrompersi di una relazione, proietta l’artista nei ricordi del passato, felici o traumatici. Questa analisi lo porta a pensare al tempo che scorre e all’ineluttabilità del senso di sconfitta, fino a considerare una possibile “via d’uscita”.

Suarez è un altro pilastro dell’Hip-Hop romano già membro delle crew Nacapito e Gente de Borgata. In attività da oltre vent’anni la sua carriera annovera numerose collaborazioni con molti personaggi di rilievo della scena rap italiana, ma anche varie esibizioni live in tutta Italia condividendo i palchi anche con rapper oltreoceano come M.O.P, Psycho Realm, AZ, Afu-Ra, Sean Price, Masta Ace e Das Efx. Porterà sul palco assieme a DJ Drugo una selezione dei suoi ultimi lavori come il singolo “Io so stanco” o l’album “Siberia”.

Supremo 73 è un veterano della scena capitolina già con il nome di Gufo X. Dal 1994 è attivo tra live, studio e collaborazioni finanche a unirsi allo storico collettivo Rome Zoo e successivamente fondare la crew Gente de Borgata. Per l’occasione l’artista si esibirà assieme Rak della crew Barracruda, proponendo gli ultimi lavori come i singoli “Un buon motivo” feat. Plaza, “Genuine n raw” feat. Two Click Studio e “Non lasciarla picchiare” su produzione di Depha Beat.

Santo Trafficante, noto anche come Santino, pseudonimo di Fabian Santo Caruso è un MC e beatmaker italotedesco, noto per il suo stile gangsta rap. Nel tempo ha raggiunto una discografia record di 37 pubblicazioni sia in italiano sia in tedesco), oltre a collezionare decine di collaborazioni e featuring con i maggiori MC nazionali. Stile e tecnica si mescolano nella ricerca e nel realismo più puro. Dal vivo porterà anche le tracce dell’ultimo album pubblicato lo scorso anno dal titolo “Pistole d’oro”.

CK Crew rappresenta la componente più giovane del roster di T2R. Un duo Hip-Hop/underground formato dagli MC Crosti Cash e Frodo, che nonostante la giovane età, puntano dritto al rap old school. Lo scorso anno hanno pubblicato i singoli “Golden Compilation”, “Posti Loschi e “Ganja Christmas” che consolidano la loro visione artistica verso un tipo di rap essenziale e fuori dalle mode, preparandoli per la pubblicazione del nuovo album che sarà pubblicato prossimamente da T2R.

Project 205 è il nuovo progetto nato dalla collaborazione tra rapper romani e napoletani (205 sono, infatti, i km che separano i quartieri di Tor Bella Monaca e Ponticelli). I musicisti che hanno dato vita a questo trio sono Strikky Boy, Haen MC e Valerio Zapata J freschi di firma con T2R.

Ospiti dalla crew Do Your Thang ci saranno William Pascal e Pacman XII che condivideranno il palco con gli artisti T2R.

Durante la serata sarà presente anche una postazione con tutti i vinili, cd edizioni e special edition prodotti da T2R tra cui Metal Carter, Chef Ragoo, Brutal Philosophy e una selezione degli oggetti del merchandise tra cui tutte le t-shirt di Metal Carter, le nuove maglie di Chef Ragoo e Suarez e tutto il merch ufficiale dell’etichetta .

Sabato 3 luglio

Ore 21.30

Villa Ada Roma Incontra il Mondo

Via di Ponte Salario, 28 – Roma

Euro 10